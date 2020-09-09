مايكروسوفت تطور حاسب Surface محمول جديد

تتطلع شركة مايكروسوفت في وقت لاحق من هذا العام إلى إطلاق جهاز حاسب (Surface) محمول من الفئة المتوسطة بشاشة بقياس 12.5 إنشًا يشبه (Surface Go).

ووفقًا لمصادر داخلية، فإن ذلك يعني انخفاض السعر واستهداف الطلاب، حيث حققت عملاقة البرمجيات نجاحًا مع جهاز (Surface Go) اللوحي بفضل سعره المبدئي البالغ 399 دولارًا.

ويبدو أن الشركة تأمل في الاستفادة بشكل أكبر من هذا النجاح من خلال جهاز حاسب (Surface) آخر مقارب بالسعر على شكل حاسب محمول.

ويقال: إن الجهاز الجديد يملأ فجوة السعر بين (Surface Go) وجهاز (Surface Pro)، التي تبدأ من 399 دولارًا و 749 دولارًا على التوالي، حيث من المفترض أن يتراوح سعر الجهاز القادم بين 500 دولار و 600 دولار.

ويستخدم الكمبيوتر المحمول معالج (Intel Core i5) من الجيل العاشر مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

وكما هو الحال دائمًا مع أجهزة (Surface)، فمن المحتمل أن تقدم مايكروسوفت تحديثات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين.

وسيتم تشغيل الحاسب الجديد بنظام التشغيل ويندوز 10 في وضع (S)، مما يعني إمكانية تثبيت التطبيقات من متجر (Microsoft Store) فقط و (Edge) للتصفح الآمن.

ومن المفترض أن يستهدف الجهاز الجديد الطلاب، ويحاول جذب الجمهور من خلال الأمان المتقدم والأداء القوي والسعر الرخيص.

وتدعي المصادر أن الجهاز يحمل الاسم الرمزي (Sparti)، ويبدو مثل جهاز (Surface) محدث.

ويعني هذا بدوره أن مايكروسوفت لم تتخلى عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بجودة البناء وسهولة الاستخدام، كما لا يتم التغاضي عن الوزن الخفيف وقابلية النقل أيضًا.

وتخطط مايكروسوفت لتسويق الجهاز يحمل الاسم الرمزي (Sparti) كجهاز (Surface Laptop) لكن بسعر معقول، على غرار الطريقة التي تسوق بها (Surface Go) مع (Surface Pro) اليوم.

وسيصل (Sparti) إلى السوق خلال وقت ينفق فيه الناس أموالًا أقل نتيجة للوباء المستمر، ولا يمكن أن يأتي جهاز (Surface) الجديد من الفئة المتوسطة في وقت أفضل من هذا.

كما سيكون (Sparti) هو رد مايكروسوفت على جهاز جوجل المسمى (Pixelbook Go).

وتشير التقارير الحالية إلى أن حاسب (Surface) المحمول الجديد سيتم الإعلان عنه مع منتجات (Surface) الأخرى في وقت ما في شهر أكتوبر.