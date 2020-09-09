كيف يمكنك تجنب استغلال سمات ويندوز 10 لسرقة بياناتك؟

يتيح نظام التشغيل ويندوز 10 للمستخدمين تخصيص أسطح المكتب الخاصة بهم باستخدام (سِمات) Themes فريدة؛ حيث يمكنهم إنشاء هذه السِمات والتبديل بينها، ومشاركتها مع الآخرين بسهولة، ولكن يمكن للقراصنة أيضًا استغلالها لسرقة بيانات تسجيل الدخول من خلال هجوم يُسمى (Pass-the-Hash).

يتيح الخلل في ميزة إنشاء السِمات في ويندوز 10 للمتسللين تعديل السمات المخصصة التي تخدع المستخدمين بمجرد تثبيتها لإدخال بيانات حساب مايكروسوفت – عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور – عبر صفحات تسجيل دخول مزيفة. كما لا تُظهر هذه الطريقة بالضرورة أي علامات تحذيرية للشخص العادي، حيث إن بعض سِمات ويندوز 10 الشرعية تجعلك تقوم بتسجيل الدخول بعد التثبيت.

لا يؤدي هجوم (Pass-the-Hash) إلى سرقة كلمة المرور حرفيًا، بل يسرق كلمة المرور المشفرة (Hash password) وهي نسخة مختلطة ومبهمة من كلمة المرور، حيث تقوم الشركات بتشفيرها بهذه الطريقة لتأمينها عند تخزينها في خوادم بعيدة، ولكن يمكن للقراصنة فك تشفيرها باستخدام البرامج المتاحة بسهولة. وفي بعض الحالات يمكن فك تشفير كلمات المرور الضعيفة خلال بضع ثوانٍ فقط.

اكتشف هذه الثغرة الباحث الأمني جيمي باين (Jimmy Bayne) الذي كشف النتائج علنًا في سلسلة تغريدات عبر تويتر:

[Credential Harvesting Trick] Using a Windows .theme file, the Wallpaper key can be configured to point to a remote auth-required http/s resource. When a user activates the theme file (e.g. opened from a link/attachment), a Windows cred prompt is displayed to the user 1/4 pic.twitter.com/rgR3a9KP6Q — bohops (@bohops) September 5, 2020

نبه (جيمي باين) شركة مايكروسوفت إلى المخاطر الأمنية لهذه الثغرة، لكن الشركة ردت عليه قائلة: “إنها لا تخطط لتغيير ميزة السِمة لأن تمرير بيانات تسجيل الدخول ميزة مقصودة”. ولم ترد الشركة بأي بيان رسمي حتى الآن.

ومع عدم اتخاذ أي إجراء رسمي حتى الآن، فإن الأمر متروك للمستخدمين للحفاظ على بياناتهم، ويجب التفكير في مخاطر الأمر قبل البدء بتثبيت سمات ويندوز 10 المخصصة.

يقول (جيك مور) Jake Moore خبير الأمن الإلكتروني في شركة (ESET): “من الواضح أن هذه السِمات لم يتم إنشاؤها مع وضع الأمان في الاعتبار، وفي ظل خطر الكشف عن كلمات المرور والبيانات الحساسة الأخرى، أقترح على المستخدمين التفكير مرتين عند تثبيتها”.

كيف يمكنك حماية بياناتك من هذه الثغرة؟

تتمثل الخطوة الأولى لحماية بياناتك في تجنب استخدام السِمات المخصصة تمامًا، ولكن إذا واصلت استخدامها فتأكد من تنزيل السِمات الرسمية فقط من مصادر آمنة، مثل: متجر ويندوز.

سواء ستستمر في استخدام السمات المخصصة أم لا في جهازك، يجب عليك تغيير كلمات مرور حساباتك بأخرى قوية وفريدة من خلال تطبيق لإدارة كلمات مرور.

كما يجب عليك تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في حساب مايكروسوفت الخاص بك لمنع الوصول إليه عن بُعد من قبل القراصنة إذا سرقوا بياناتك.