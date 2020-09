كيفية عرض تمثال أندرويد 11 في الواقع المعزز

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن نظام أندرويد 11 ويتم طرح نظام التشغيل الجديد بالفعل على هواتف (Pixel). وتكريمًا للإصدار، أنشأت شركة جوجل تمثال أندرويد 11 يمكنك مشاهدته في الواقع المعزز من أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، حيث غرد ديف بيرك، نائب رئيس قسم الهندسة في أندرويد بصورة للتمثال الافتراضي.

Android 11 starts rolling out today! Incredibly proud of our team for everything they've done, especially with what 2020 has thrown at us.https://t.co/q6ppGqDWVC pic.twitter.com/vJCW7RDS5B

— Dave Burke (@davey_burke) September 8, 2020