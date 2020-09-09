كيفية عرض تمثال أندرويد 11 في الواقع المعزز

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن نظام أندرويد 11 ويتم طرح نظام التشغيل الجديد بالفعل على هواتف (Pixel). وتكريمًا للإصدار، أنشأت شركة جوجل تمثال أندرويد 11 يمكنك مشاهدته في الواقع المعزز من أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، حيث غرد ديف بيرك، نائب رئيس قسم الهندسة في أندرويد بصورة للتمثال الافتراضي.

Android 11 starts rolling out today! Incredibly proud of our team for everything they've done, especially with what 2020 has thrown at us.https://t.co/q6ppGqDWVC pic.twitter.com/vJCW7RDS5B — Dave Burke (@davey_burke) September 8, 2020

عادةً ما يضع نظام أندرويد تمثالًا ماديًا في (Mountain View) لكل إصدار، حيث كان التمثال في العام الماضي عبارة عن رقم كبير تم التوقيع عليه من قبل فريق أندرويد.

أما تمثال أندرويد 11 هو أول تمثال في أنظمة أندرويد موجود بالكامل في الواقع المعزز وهو أمر منطقي جدًا منذ أن تسبب فيروس كورونا (COVID-19) في تغيير خطط السفر للعديد من الأشخاص حول العالم.

يأتي تمثال أندرويد 11 مع بعض التأثيرات الممتعة أيضًا، حيث سيظهر شعار أندرويد في مواقع مختلفة حول التمثال أثناء مشاهدته، وإذا كنت تستخدم هاتف أندرويد وترغب في التحقق من تمثال أندرويد 11 بنفسك، فانقر هنا.

وكما هو الحال في كل عام، تحظى تشكيلة الهواتف الذكية من جوجل بالحصول على أحدث إصدار من النظام الجديد، ولكن نظرًا إلى أن جوجل لا تستحوذ على سوق أندرويد بالكامل، فربما تتساءل متى سيتم تحديث هاتفك؟ وإذا كنت تريد أن تعرف إذا هاتفك أحد الهواتف الموجودة في القوائم التي ستحصل على نظام أندرويد 11 الجديد، فيمكنك معرفة ذلك من خلال الاطلاع على الموضوع من هنا.

يركز نظام أندرويد 11 على المزايا التي تساعدك في الوصول إلى ما هو مهم في هاتفك بطرق أسهل لمساعدتك في إدارة محادثاتك، والأجهزة المتصلة، بالإضافة إلى مزايا الأمان والخصوصية التي تساعدك في حماية بياناتك، وغير ذلك الكثير. ويمكنك الاطلاع على أبرز مزايا النظام الجديد من هنا.

يأتي النظام مع ميزة (الفقاعات) Bubbles التي تقول جوجل: إنها تجعل تعدد المهام على الجهاز أمرًا سهلًا. إذ يمكن للمستخدم الآن الرد على المحادثات المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين ما يفعله وبين تطبيق المراسلة. كما دمجت جوجل ميزة (تسجيل الشاشة) في النظام، إذ يمكن للمستخدم الآن التقاط ومشاركة ما يحدث على هاتفه، بالإضافة إلى التسجيل بصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما، كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق إضافي.