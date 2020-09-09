كيفية إرسال الأموال من iMessage في هاتف آيفون

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة من خلال تطبيق iMessage في بضع خطوات فقط باستخدام (Apple Pay).

ولا يلزم أن يكون لديك بطاقة (Apple Card) نشطة لإرسال الأموال عبر iMessage فطالما أنك قمت بإعداد (Apple Pay) على هاتفك الآيفون أو جهازك الآيباد فيمكنك إرسال الأموال لأي مستخدم آخر في iMessage باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بك.

في شريط أدوات التطبيقات، حدد رمز (Apple Pay) الذي يأتي باللون الأسود مع شعار شركة آبل باللون الأبيض وكلمة (Pay).

بمجرد فتح المحادثة مع الشخص الذي تريد إرسال الأموال إليه، انقر فوق رمز التطبيقات بجوار مربع كتابة النص.

قم بتشغيل تطبيق الرسائل من هاتف آيفون أو جهاز آيباد وافتح محادثة حالية أو ابدأ محادثة جديدة، ولاحظ أنه لا يمكنك إرسال أموال في الدردشات الجماعية.

باستخدام النافذة التي تظهر، أدخل المبلغ الذي تريد إرساله، ثم انقر على (Pay).

إذا لم تقم بإعداد (Apple Cash) أو (Apple Pay)، فسيُطلب منك القيام بذلك.

بمجرد إدخال رقم المبلغ النقدي والضغط على (Pay)، سيتم وضعه في مربع النص مثل رسالة نصية عادية، قم بإرسالها، حيث سيُطلب منك تأكيد الدفع بعد ذلك، وبشكل افتراضي ستستخدم إما (Apple Cash) أو بطاقة الخصم الافتراضية الخاصة بك لإتمام عملية السداد، ولتغيير طريقة الدفع، انقر فوق السهم الموجود على اليمين، وحدد (أخرى) من القائمة، حيث ستظهر علامة اختيار زرقاء بجوار البطاقة التي اخترتها.

بعد تحديد بطاقة (Apple Cash) أو بطاقة الخصم الخاصة بك، قم بتأكيد المعاملة عن طريق النقر مرتين على زر القفل بجهازك، ثم استخدم (Face ID) أو (Touch ID) أو أدخل رمز المرور للإنهاء.