سيارة ID.3 الكهربائية الأحدث من فولكس فاجن تخيب الآمال

قالت مجلة Auto Motor und Sport الألمانية: إن سيارة فولكس فاجن الكهربائية الجديدة ID.3 – التي استعرضتها قبل إطلاقها – جاءت دون المعايير المعتادة لصانعة السيارات الشهيرة من حيث الملاءمة والتشطيب، وتعاني من نطاق تشغيل محدود.

وقالت المجلة: “يبدو الجانب الداخلي من غطاء المحرك وكأنه مطلي بعلبة رذاذ”، معربةً عن أسفها لغياب جودة البناء الخاصة بعلامة فولكس فاجن التجارية في نموذج ما قبل الإنتاج الذي كانت تختبره في إصدار هذا الأسبوع.

وتأتي الانتقادات في حين تخلى الرئيس التنفيذي للشركة (هربرت دييس) عن مسؤولية الإدارة اليومية لعلامة فولكس فاجن التجارية، بعد انتقادات من قادة العمل في الشركة بشأن أسلوب إدارته.

وانتقدت المجلة السيارة بسبب الفجوات غير المتكافئة في اللوحة، ونظام المعلومات والترفيه الذي يستغرق وقتًا طويلاً لبدء التشغيل، ونظام الملاحة الذي يُخفق في العمل، بالإضافة إلى أشياء لأخرى. ولكنها في الوقت ذاته، امتدحت مجموعة نقل الحركة، والركوب، مع أن نطاق التشغيل لا يتجاوز 359 كيلومترًا.

وانتقد رئيس عمال فولكس فاجن برنامج الشركة للسيارات الكهربائية لتخلفه عن الجدول الزمني. ورفضت الشركة في شهر آذار/ مارس الانتقادات لكنها اعترفت بأن السيارات بحاجة إلى تحسينات في اللحظة الأخيرة.

وقاد الرئيس التنفيذي للشركة سيارة تيسلا Model Y الأسبوع الماضي وأشاد بها. وقال: “هذه السيارة مرجع لنا في العديد من الجوانب، ويشمل ذلك: تجربة المستخدم، وقابلية التحديث، وميزات القيادة، وأداء أعلى الطرازات، وشبكة الشحن، والمسافة”.

وتخطط علامة فولكس فاجن لصناعة 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025. وستطلق مجموعة فولكس فاجن، التي تشمل علاماتها التجارية أيضًا (بورشه) Porsche، و(أودي) Audi، و(سكودا) Skoda، و(بنتلي آند بوجاتي) Bentley and Bugatti، 75 سيارة كهربائية بحلول عام 2029، وستكون قادرة على صناعة 26 مليون سيارة.