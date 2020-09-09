رقاقات كوالكوم لهواتف 5G الذكية تصنعها سامسونج

تستعين شركة كوالكوم بشركة سامسونج للإلكترونيات لتصنيع رقاقات كوالكوم (5G Snapdragon) المنخفضة السعر.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب بأن سامسونج وكوالكوم قد أبرمتا صفقة لتصنيع شرائح (5G) للهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة.

ويشير هذا على الأرجح إلى سلسلة (Snapdragon 4) القادمة التي سيتم استخدامها في هواتف (5G) الذكية ذات الأسعار المعقولة.

وتصنع حاليًا العملاقة الكورية الجنوبية العديد من شرائح الجيل الخامس (5G) لشركة كوالكوم، من ضمنها (Snapdragon 690)، وذلك وفقًا لعملية التصنيع 8 نانومتر.

كما تصنع سامسونج رقاقات كوالكوم (Snapdragon 765) و (Snapdragon 768) وفقًا لعملية التصنيع 7 نانومتر.

وبالنظر إلى نقطة التسعير التي تستهدفها رقاقات سلسلة (Snapdragon 4)، فمن المحتمل أن هذه الرقاقات ستصنع وفقًا لعملية التصنيع 8 نانومتر.

وحصلت سامسونج على طلب لتصنيع رقاقات كوالكوم في الوقت الذي تعزز فيه العملاقة الكورية الجنوبية حضورها في صناعة المعالجات.

وتنتظر شاومي وأوبو وموتورلا الدفعات الأولى من رقاقات كوالكوم الجديدة (5G Snapdragons)، بحيث يجب ظهور الهواتف الأولى التي تعمل بشرائح سلسلة (Snapdragon 4) في أوائل العام المقبل، مما يعني أن الإنتاج سيبدأ قريبًا.

وحصلت سامسونج حديثًا على صفقات أخرى لصناعة المعالجات من شركات كبرى، إذ قالت سامسونج في الشهر الماضي: إنها ستصنع شريحة (POWER 10) الخاصة بشركة (IBM).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصادر في الصناعة: إن سامسونج ستصنع وحدات معالجة رسومات سلسلة (RTX 3000) الجديدة من شركة إنفيديها (Nvidia).

وتتخلف سامسونج – الشركة الكبرى لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم – كثيرًا عن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) فيما يتعلق بتصنيع المعالجات.

ووفقًا لشركة أبحاث السوق (TrendForce)، فمن المتوقع أن تمتلك سامسونج حصة سوقية تبلغ 17.4 في المئة في صناعة المعالجات العالمية في الربع الثالث من العام، بينما من المتوقع أن تواصل (TSMC) هيمنتها بحصة سوقية تبلغ 53.9 في المئة.

وتعهدت سامسونج باستثمار 133 تريليون وون (112 مليار دولار أمريكي) لتصبح شركة صناعة الرقاقات المنطقية الأولى في العالم بحلول عام 2030 وتعزيز قدرتها التنافسية في نظام التكامل على نطاق واسع (System LSI) والنشاط التجاري لتصنيع المعالجات.