تقرير: شحنات الهواتف الذكية ستنخفض 10.7% في 2020

أظهر أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys أنه من المقرر أن تشهد شحنات الهواتف الذكية انخفاضًا بنسبة 10.7 في المئة لعام 2020، وذلك بسبب وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وبحسب تقرير كاناليس، فإن تبني الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G آخذ في النمو، وتتوقع الشركة أن نحو 280 مليون هاتف 5G سيُشحن خلال 2020، وسيكون للسوق الصيني حصة الأسد من تلك الشحنات مع نسبة قدرها 62 في المئة، وذلك بفضل الهواتف المنخفضة التكلفة، مثل: (ريلمي في3) Realme V3 الذي لا يتجاوز سعره 150 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر غير عادي لمنتج يدعم شبكات الجيل الخامس.

ويأتي سوق أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية، بنحو 15٪ من الشحنات، في حين يُتوقع أن يُشكِّل سوقا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، ودول آسيا المطلة على المحيط الهادئ (دون الصين الكبرى) نحو 11٪ لكل منهما. ومن المفترض أن يساعد هاتف (آيفون 12) iPhone 12 المرتقب الذي يُشاع أنه سيدعم تقنية 5G في تسريع التبني أيضًا، وذلك عند إطلاقه في الشهر المقبل أو نحو ذلك.

ويقول المحلل (بن ستانتون) في بيان: “لقد دفع بائعو الهواتف الذكية بلا هوادة عمليات إطلاق المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى التسويق والمبيعات عبر الإنترنت خلال فترة ما بعد الإغلاق، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستهلكين بأحدث الأجهزة”. وأضاف: “إن إعادة الفتح التدريجي للمتاجر الواقعية، وتحسين الخدمات اللوجستية والإنتاج قد وفرت الارتقاء الضروري لمعظم الأسواق للانتقال إلى النصف الثاني الأكثر استقرارًا من عام 2020”.

وكان من المتوقع أن يكون لشبكة 5G تأثير إيجابي على الصناعة، ولكن سرعان مع أعاق الوباء تلك الخطط، ومع ذلك يُعتقد أن يكون لتقنية الجيل الخامس دور في المساعدة في منع المزيد من الانحدار في المبيعات. ولا يزال من المتوقع أن تنتعش الأرقام إلى حد ما في عام 2021، وذلك بنسبة 9.9 في المئة على أساس سنوي. وهذا ليس كافيًا لإعادة الأشياء إلى مستويات ما قبل عام 2020، ولكن سيكون علامة مرحب بها للصناعة التي أظهرت علامات التراجع لبعض الوقت الآن.