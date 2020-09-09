تطبيق الهاتف من جوجل يتحقق من المكالمات

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن ميزة جديدة تصل إلى تطبيق الهاتف الخاص بها تسمى “مكالمات تم التحقق منها”، التي تم تصميمها لتقديم مزيد من المعلومات عندما يتصل بك النشاط التجاري.

وستُظهر المكالمات المتوافقة اسم الشركة وعلامتها التجارية وشارة صغيرة لإثبات أنه تم التحقق منها وسبب مكالمتها.

وتصل هذه الميزة إلى تطبيق الهاتف من جوجل، الذي يأتي عادةً محملاً بشكل سابق على هواتف بكسل (Pixel) وأندرويد ون (Android One).

ومع ذلك، تقول جوجل: إن تطبيق الهاتف سيكون متاحًا للتنزيل الآن على مجموعة محدودة من الهواتف الإضافية التي تعمل بنظام أندرويد 9 والإصدارات الأحدث، من ضمنها الهواتف الرائدة من سامسونج وإل جي.

وستتمكن الهواتف المتوافقة من الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي ثم تعيينه باعتباره تطبيق الاتصال الهاتفي الافتراضي.

واعتمادًا على كيفية استخدام الشركات والأنشطة التجارية للميزة، فقد تكون ميزة المكالمات التي تم التحقق منها مفيدة للغاية، ليس فقط لإعلامك بمن يتصل وتجنب الرد على المكالمات غير المرغوب فيها، بل لتوضيح متى قد يكون من الضروري الرد على المكالمة.

وعلى سبيل المثال: قد ترغب في تلقي مكالمة من البنك الذي تتعامل معه بشأن معاملة احتيالية محتملة، لكنك ترفض مكالمة تسويقية من البنك نفسه.

ووفقًا لجوجل، فإن هذه الميزة تفيد الأنشطة التجارية أيضًا لأن الأشخاص من المرجح أن يردوا على مكالمة تم التحقق منها.

وبالرغم من أن الشركة لن تشارك أرقامًا محددة، إلا أنها قالت: إنها شهدت زيادة كبرى في احتمالية رد العملاء على المكالمات أثناء تجارب الميزة.

كما تقول جوجل: إنها وجدت زيادة في ثقة المستهلك بعد إطلاق ميزة الرسائل القصيرة التي تم التحقق منها العام الماضي.

ومن المهم أن تكون هناك حوافز للأنشطة التجارية لاستخدام هذه الميزات، وذلك بالنظر إلى أن المكالمات التي تم التحقق منها تعتمد على توفير المعلومات بشكل استباقي لجوجل حتى تعمل الميزة.

وتوضح عملاقة البحث أنه يمكن للشركات والأنشطة التجارية استخدام الميزة بغض النظر عن كونها تُجري مكالمات جماعية أو فردية، ولدى جوجل إجراءات وقائية لمنع الشركات من إساءة استخدامها.

وتلاحظ جوجل أن ميزات تطبيق هاتف جوجل لن تتوفر جميعها على كل جهاز متوافق، بحيث ستظل ميزات البريد الصوتي المرئي وتسجيل المكالمات وشاشة الاتصال محصورة على الهواتف التي تأتي مع تطبيق الهاتف المحمل سابقًا.

وتقول جوجل: إن المكالمات التي تم التحقق منها يتم طرحها في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وإسبانيا والهند اعتبارًا من اليوم، وتخطط لإضافة المزيد من البلدان بمرور الوقت.