يعتبر معرض المنتجات الاستهلاكية IFA 2020 من أبرز الأحداث السنوية التي تجذب إهتمام الكثيرين، حيث أقيم المعرض هذا العام وسط تدابير مشددة بسبب تفشي فيروس كورونا، وربما لم ينجح المعرض في جذب الأضواء كالسابق، ومع ذلك فقد استغلت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الحدث لإطلاق هواتف جديدة سواء من داخل المعرض أو من خلال مؤتمرات افتراضية عبر الإنترنت.



إليك 5 من أبرز الهواتف الذكية التي أعلن عنها في معرض IFA 2020:

1- هاتف Galaxy Z Fold 2:

أعلنت شركة سامسونج في حدث افتراضي ضمن معرض IFA 2020 عن الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 2، وبالمقارنة مع النموذج الأول يبدو أن سامسونج قد قامت بالكثير من الجهود لتلافي الأخطاء التصميمة في الجهاز السابق ولكننا سننتظر المراجعات للحكم النهائي.

ولكن مع ذلك، يبدو أن هاتف Z Fold 2 يعمل على إصلاح بعض أكبر المشكلات التي ظهرت في النموذج الأول، مع تحسين التصميم بشكل كبير، وأصبحت الشاشة الخارجية أكبر وأفضل، مع طبقة من الزجاج الجديد فائق النحافة يحمي الشاشة الداخلية، ويبدو الهاتف مميزًا بالفعل وإن كان سيكلفك الكثير من المال إذا كنت ترغب في شرائه.

2- هاتف ZenFone 7 Pro:

أعلنت الشركة في معرض IFA 2020 عن هاتف ZenFone 7 Pro الذي يُركز بشكل خاص على الكاميرا، حيث قامت الشركة بتحسين الكاميرا القابلة للقلب من هاتف العام الماضي عن طريق إضافة عدسة تليفوتوغرافية، إلى جانب تحسين آلية القلب نفسها التي يمكنها الصمود لمدة 5 سنوات كاملة.

وتأتي العدسة الرئيسية بمستشعر (Sony IMX686) بدقة 64 ميجابكسل وتدعم ميزة الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتسجيل فيديوهات الحركة البطيئة بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K، وهناك وضع فيديو (HDR) بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي المحسّن.

3- هاتف Realme X7 Pro:

كانت شركة Realme إحدى الشركات التي عقدت حدثًا صحفيًا حقيقيًا في معرض IFA 2020 حيث أعلنت الشركة عن توسع كبير في أوروبا، بالإضافة إلى الإصدار العالمي من هاتفي Realme X7 وX7 Pro إلى جانب سلسلة هواتف Realme 7 الجديدة والعديد من الأجهزة الأخرى.

ويعمل هاتف Realme X7 Pro بمعالج معالج (+Dimensity 1000) من شركة MediaTek، مع شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD، مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,500 ميلّي أمبير/الساعة وكاميرا رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل.

4- هاتف Axon 20 5G:

أعلنت ZTE في معرض IFA 2020 عن أول هاتف ذكي مزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة. ويتوفر الهاتف بإصدار محدود موجه للمستهلكين في الصين، وبالرغم من أن هناك شركات أخرى مثل: أوبو وشاومي قد أعلنت بالفعل عن طُرز أولية من الهواتف الذكية التي تأتي بكاميرا أمامية تحت الشاشة، إلا أن هاتف Axon 20 5G هو أول هاتف يتضمن هذه الميزة بشكل رسمي الآن ومتاح للشراء في الصين.

5- هاتف Galaxy M51:

تُعتبر الميزة الأبرز في هاتف Galaxy M51 هي البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 7000 ميلّي أمبير/الساعة،التي تقدم أكثر من يومين عمل بشحنة واحدة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

وتعد البطارية في الواقع الأكبر على الإطلاق في أي هاتف أطلقته شركة سامسونج في عام 2020، ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة (+FHD)، مع قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة (microSD) وكاميرا خلفية رباعية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل.