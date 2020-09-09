إنستاجرام.. كيفية تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والقصص

تدور منصة إنستاجرام حول المشاركة والعفوية، ومع ذلك، قد تصادف صورًا على المنصة ترغب في الاحتفاظ بها، ولا تجعل منصة إنستاجرام من السهل الحصول على المحتوى الذي ترغب في الاحتفاظ به، لكن من الممكن أن تجعل أداة (4K Stogram) تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والقصص أمرًا سهلاً للغاية حتى من الحسابات الخاصة.

في حين أن هناك العديد من التطبيقات والمواقع التي يمكن استخدامها لتنزيل المحتوى من إنستاجرام، فإن الميزة الرئيسية التي تقدمها (4K Stogram) هو مدى سهولتها في العمل.

بالإضافة إلى إمكانية تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والقصص التي قام الأشخاص الآخرون بتحميلها، فإن(4K Stogram) تعد أيضًا وسيلة رائعة لعمل نسخة احتياطية من محتويات حسابك الخاص، حيث يعد هذا خيارًا رائعًا إذا قمت بتحميل الصور ومقاطع الفيديو ولم تقم بتخزينها في أي مكان آخر.

وحصلت الأداة على تحديث يحتوي على العديد من المزايا والخيارات التي تمنحك المزيد من التحكم في عملية تنزيل الصور الفردية والحسابات الكاملة والمحتوى مع الوسوم وبيانات الموقع المحددة.

ومن الأشياء الجديرة بالذكر أن الأداة تمتلك تطبيقًا متاحًا لأنظمة ويندوز و(macOS) و(Ubuntu)، كما أن هناك ثلاثة تراخيص مختلفة لاستخدام الأداة، كل منها يمنحك الوصول إلى عدد مختلف من المزايا – مجانية وشخصية ومهنية.

في الإصدار المجاني، يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى اشتراكين وتنزيل ما يصل إلى 200 مشاركة؛ أما عند استخدام الترخيص الشخصي فيتيح الوصول إلى 10 اشتراكات وتنزيل عدد غير محدود من المنشورات والقصص أما الترخيص المهني يتيح الحصول على اشتراكات غير محدودة والقدرة على تصدير المنشورات والتعليقات التوضيحية.

أول شيء عليك القيام به هو تنزيل نسخة من (4K Stogram) لنفسك، ومع تثبيت التطبيق، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة إنستاجرام إما عن طريق النقر فوق رابط (تسجيل الدخول الآن) على الشاشة الافتتاحية، أو عن طريق النقر فوق أيقونة الملف الشخصي في أعلى الجزء الأيمن ثم تحديد تسجيل الدخول، وبعد القيام بذلك، يجدر تكوين بعض الخيارات حتى تعمل الاداة بأفضل طريقة بالنسبة لك.

ثم يمكنك النقر فوق قائمة الأدوات وتحديد التفضيلات، ويمكنك تحديد المجلد الذي يجب حفظ المحتوى الذي تقوم بتنزيله فيه، كما يمكنك أيضًا اختيار عدد المرات التي يجب فيها تحديث الخلاصات – أو تعطيل التحديث التلقائي تمامًا – بالإضافة إلى اختيار ما إذا كان يجب تشغيل (4K Stogram) مع ويندوز والاستمرار في العمل في الخلفية في جميع الأوقات.