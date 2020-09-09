أعلنت شركة جوجل أمس عن إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 11) Android 11، لجميع هواتف ( Pixel) التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من هواتف شركات: OnePlus و Xiaomi، و OPPO، و realme، على أن يتوفر للمزيد من الهواتف خلال الأشهر المقبلة.

يركز نظام أندرويد 11 على الميزات التي تساعدك في الوصول إلى ما هو مهم في هاتفك بطرق أسهل لمساعدتك في إدارة محادثاتك، والأجهزة المتصلة، بالإضافة إلى ميزات الأمان والخصوصية التي تساعدك في حماية بياناتك، وغير ذلك الكثير.

إليك أهم 11 ميزة جديدة في نظام التشغيل أندرويد 11:

أولًا: ميزات تسهل عليك التواصل مع الناس:

1- مساحة مخصصة للمحادثات في قسم الإشعارات:

قامت جوجل في نظام أندرويد 11 بنقل المحادثات عبر تطبيقات المراسلة إلى مساحة مخصصة في قسم الإشعارات، مما يسهل إدارة محادثاتك في مكان واحد بدلًا من التبديل بين تطبيقات المراسلة المتعددة للبقاء على اتصال مع الأشخاص.

حيث يمكنك الآن من خلال قسم الإشعارات تحديد أولويات المحادثات من جهات اتصال معينة حتى لا تفوتك أي رسالة مهمة.

2- فقاعات الدردشة لتطبيقات المراسلة:

تجعل فقاعات الدردشة أداء المهام المتعددة في جهازك أمرًا سهلاً، لذلك أضافت جوجل في نظام أندرويد 11 ميزة جديدة تُسمى (فقاعات الدردشة) Bubbles التي تجعل محادثاتك في تطبيقات المراسلة تظهر على شكل فقاعات في أحد جوانب شاشة الهاتف للتنقل داخل المحادثات وخارجها دون الحاجة إلى فتح التطبيق، مما يتيح لك الرد على المحادثات المهمة دون الحاجة إلى التبديل ذهابًا وإيابًا بين مهمتك الحالية وتطبيق المراسلة.

3- ميزة تسجيل الشاشة:

أخيرًا قدمت جوجل في نظام أندرويد 11 ميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، وهذا شيء لم يكن متاحًا في نظام أندرويد كميزة على مستوى النظام، حيث كانت تقدمها بعض شركات تصنيع الهواتف كأداة مدمجة في واجهة المستخدم الخاصة بها.

يمكنك الآن تسجيل ما يحدث في هاتفك ومشاركته بسهولة، ويمكنك التسجيل بصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما دون الحاجة إلى تطبيق خارجي.

ثانيًا؛ ميزات جديدة للتحكم في الوسائط المتعددة والأجهزة المتصلة:

4- الوصول إلى جميع أجهزتك الذكية المتصلة في مكان واحد:

أحد أهم التغييرات الجديدة في نظام أندرويد 11، هو توفر عناصر التحكم بالمنزل الذكي على مستوى نظام التشغيل، والوصول إليها في مكان واحد ببساطة عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل في الهاتف.

وهذا يتيح لك القدرة على التحكم بالأجهزة الذكية المتصلة في جميع أنحاء المنزل – مثل: المصابيح الكهربائية الذكية، والقفل الذكي، ومنظم الحرارة، وكاميرات المراقبة وغير ذلك – بنقرة واحدة، حتى لا تكون هناك حاجة لفتح تطبيقات متعددة.

5- عناصر سهلة للتحكم في الوسائط المتعددة:

قامت جوجل في نظام أندرويد 11 بإعادة تصميم عناصر التحكم في الوسائط وتضمينها داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، مما يتيح لك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

كما يمكنك التبديل بين الأجهزة المتصلة التي يعمل عليها محتوى الصوت أو الفيديو بسرعة، حيث يمكنك الانتقال من تشغيل الموسيقى في مكبر الصوت الذكي (Google Home) إلى تشغيلها في سماعات الأذن اللاسلكية، وكذلك في التلفاز الذكي عبر قائمة الإشعارات المنسدلة.

6- الاتصال لاسلكيًا بمنصة Android Auto:

عملت جوجل أيضًا في أندرويد 11 على تسهيل الاتصال بمنصة (Android Auto)، حيث يمكن لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 11 الاتصال لاسلكيًا بالمنصة طالما كانت السيارة متوافقة.

وبذلك يمكنك توصيل هاتفك بالمنصة دون الحاجة لأي كابلات، والحصول على الاتجاهات بنقرة واحدة، وإرسال الرسائل النصية، وتشغيل الوسائط المفضلة لديك، وكذلك الحصول على المساعدة من مساعد جوجل.

ثالثًا؛ ميزات للتحكم في خصوصيتك وبياناتك:

7- منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة:

قدمت جوجل في إصدار أندرويد 10 لأول مرة ميزة (الإذن لمرة واحدة) One-time permission ولكنها كانت تقتصر على خدمات الموقع فقط.

ولكن في إصدار أندرويد 11 قامت بتحسين الميزة لتشمل أُذونات الميكروفون والكاميرا، حيث أصبحت تتيح للمستخدمين منح الوصول لمرة واحدة للأذونات الحساسة، التي تشمل: الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، أو الكاميرا، بحيث يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة تحاول الوصول إليها.

8- إعادة تعيين أذونات التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا:

يتضمن نظام أندرويد 11 ميزة أمان جديدة تُسمى (إعادة التعيين التلقائي للأذونات) Auto-Reset permissions، وتقوم بإعادة ضبط أذونات التطبيقات غير المستخدمة منذ فترة تلقائيًا، وإعلامك بذلك. ويمكنك أيضًا إعادة منح التطبيق هذه الأذونات مرة ثانية عندما تعود لاستخدامه مرة أخرى.

9- وحدات جديدة في تحديثات نظام جوجل بلاي:

أضافت جوجل في إصدار أندرويد 10 ميزة أمان تُعرف باسم (Project Mainline) تهدف إلى الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية لنظام التشغيل بالطريقة نفسها التي تُحدث من خلالها التطبيقات، ولكنها الآن أصبحت تُعرف باسم (تحديثات نظام جوجل بلاي).

تعمل هذه الميزة من خلال تقسيم نظام أندرويد إلى وحدات، وإنشاء بنية أساسية لكل من هذه الوحدات، بحيث يمكن تحديثها بسهولة من خلال جوجل بلاي، وقد أضافت جوجل في إصدار أندرويد 11 ما يصل إلى 12 وحدة أخرى، منها: وحدة الأذونات، ووحدة ميزة التخزين Scoped، وغيرها.

10- ميزات لحماية الخصوصية لمستخدمي أندرويد للمؤسسات:

يُمثل نظام أندرويد 11 الإصدار السابع من نظام أندرويد الذي يدعم ميزات للمؤسسات، ويتضمن ميزات أمان جديدة لتوفير مزيد من الحماية لبيانات العمل والبيانات الشخصية.

حيث يوفر (ملف العمل) work profile الآن عناصر تحكم جديدة في الجهاز مثل أدوات إدارة البيانات، وسياسات الاستخدام الشخصية التي تمنح قسم تكنولوجيا المعلومات القدرة على إبقاء الأجهزة متوافقة مع سياسة الشركة دون المساس بخصوصية الموظف.

11- ميزات أخرى لهواتف Pixel من جوجل:

إذا كنت تستخدم هاتف (Pixel 2) أو أي إصدار أحدث في سلسلة هواتف Pixel من جوجل، فستحصل على ميزات إضافية في نظام التشغيل أندرويد 11 لتنظيم هاتفك وإدارته، مثل: تقديم اقتراحات من التطبيقات في الشاشة الرئيسية استنادًا إلى روتينك اليومي، حتى تتمكن من الوصول بسرعة إلى الأدوات التي تحتاجها، وإجراءات جديدة تتيح لك حفظ لقطة شاشة لأحد التطبيقات وتحديد النص والصور والمزيد.