أفضل 5 حواسيب كروم بوك للطلاب في عام 2020

تعتبر حواسيب (كروم بوك) Chromebook من أفضل الحواسيب المناسبة للطلاب أو كِبار السن الذين يبحثون فقط عن حاسوب محمول ذي بطارية تدوم لفترة طويلة لتأدية مهام خفيفة، مثل: تصفح الويب والبريد الإلكتروني وتحرير المستندات ومشاهدة محتوى الفيديو.

إليك أفضل 5 حواسيب كروم بوك المناسبة للطلاب في عام 2020:

1- حاسوب ASUS Chromebook Flip C434:

تعتبر شركة ASUS واحدة من أشهر الشركات المصنعة لحواسيب كروم بوك، حيث تُركز على إنتاج حواسيب كروم بوك بتصميم من هياكل معدنية بمواصفات عالية الأداء، وحاسوب ASUS Chromebook Flip C434 الأحدث في التشكيلة يثبت ذلك.

حيث يأتي الحاسوب بشاشة كبيرة الحجم بقياس 14 بوصة، وبدقة 1920×1080 بكسلًا، مزودة بمفصل بزاوية 360 درجة، بحيث يمكن استخدامه كجهاز لوحي كبير بشاشة تعمل باللمس، ويعمل الحاسوب بثلاث خيارات من المعالج هي: Intel Core m3 أو Core i3 أو i5.

وذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة التخزين تبدأ من 64 جيجابايت، ويمكن توسعتها حتى 512 جيجابايت عبر بطاقة microSD، مع منفذي USB Type-C ومنفذ USB Type-A للأجهزة الطرفية، ومنفذ للسماعات، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات بشحنة واحدة.

2- حاسوب Lenovo Chromebook Duet:

من أفضل حواسيب كروم بوك التي تقدم أداء عاليًا وتحديثات فورية لخدمات وتطبيقات جوجل المختلفة، ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، وبطارية تدوم طويلًا، خاصة إذا كنت تستخدم الجهاز في القراءة أو التصفح أو لعب الألعاب الخفيفة.

يأتي حاسوب Lenovo Chromebook Duet بشاشة تدعم اللمس بقياس 10.1 بوصات، وبدقة 1920×1200 بكسلًا، ومعالج من نوع Mediatek Helio P60T، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ومنفذ USB-C واحد، لذلك ستحتاج إلى استخدام سماعة رأس تعمل بالبلوتوث، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات بشحنة واحدة.

3- حاسوب Acer Chromebook Spin 713:

يعد حاسوب Acer Chromebook Spin 713 واحدًا من أقوى حواسيب كروم بوك حاليًا، ويمكنك استخدامه كجهاز لوحي أيضا، ويوفر الحاسوب منفذ HDMI مدمجًا لتوصيل شاشة خارجية أو جهاز عرض عند الاجتماعات.

ويأتي الحاسوب بشاشة تدعم اللمس بقياس 13.5 بوصة، بدقة 2256×1504 بكسلًا، وثلاثة خيارات من المعالج: Core i3,i5,i7، وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجابايت، ويمكنك توسعتها حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD، ومنفذ USB-A، ومنفذي USB-C، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات بشحنة واحدة.

4- حاسوب Google Pixelbook Go:

يعتبر حاسوب Pixelbook Go من جوجل من أفضل حواسيب كروم بوك، فهو مزود بواحدة من أفضل لوحات المفاتيح ولوحات التتبع التي يمكنك استخدامها، كما أن لديه تكاملًا ممتازًا مع مساعد جوجل الذكي، ويحصل على ميزات نظام التشغيل Chrome OS الجديدة قبل الأجهزة الأخرى.

ويأتي الحاسوب بهيكل من المغنيسيوم القوي، مع شاشة تدعم اللمس بقياس 13.3 بوصة، وبدقة HD أو 4K، وثلاثة خيارات من معالج إنتل من الجيل الثامن m3,i5,i7، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وثلاثة منافذ USB-C، ومقبس لسماعة الرأس، وبطارية تدوم حتى 12 ساعة بشحنة واحدة.

5- حاسوب Samsung Galaxy Chromebook:

إذا كنت تريد أفضل شاشة يمكنك الحصول عليها في حاسوب كروم بوك، فإن حاسوب Galaxy Chromebook من سامسونج هو المناسب لك، بالإضافة إلى ذلك يدعم مستشعر بصمات الأصابع، ونظام وضع الحماية للتطبيقات، وقلمًا ذكيًا حساسًا للضغط.

ويأتي الحاسوب بشاشة من نوع AMOLED تدعم اللمس بقياس 13.3 بوصة، بدقة 3840×2160 بكسلًا، ويعمل بمعالج إنتل i5 من الجيل العاشر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ومنفذي USB-C، ومنفذ لبطاقة microSD، ومقبس لسماعة الرأس، وبطارية تدوم حتى 8 ساعات بشحنة واحدة.