أبرز تطبيقات أندرويد المجانية التي يمكنك الاعتماد عليها

إذا اشتريت أحدث وأروع هواتف أندرويد هذه الأيام، فأنت تدفع الكثير من المال، حيث يبدأ كل من (Samsung Galaxy S20) و(Galaxy Note 20) بسعر 999 دولارًا، وتصل بعض هواتف أندرويد إلى ما يقرب من 2000 دولار، لذلك يجب اختيار التطبيقات التي تثبتها على هاتفك بعناية كبيرة، ويتيح متجر جوجل بلاي العديد من الخيارات المجانية، لكن التحدي الحقيقي هو فرز التطبيقات الضرورية التي تحتاجها.

أبرز تطبيقات أندرويد المجانية في عام 2020:

Notion:

يهدف التطبيق إلى أن يكون مركز الإنتاجية في هاتف أندرويد حيث يسمح بإنشاء مساحات عمل خاصة أو مشتركة مخصصة، كما يمكنك إضافة (مجموعات) متعددة الاستخدامات يمكنها العمل مثل المقتطفات النصية والإشارات المرجعية والصور وروابط التبديل والملفات والمقتطفات التعليمات البرمجية وأقسام المناقشة والمزيد.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي بشكل مجاني من هنا.

Recorder:

عندما تم إصدار هاتف (Pixel 4) في العام الماضي، كان أحد أفضل الأشياء التي تأتي معه هو تطبيق (Google Recorder)، حيث يمكن للتطبيق نسخ تسجيلاتك في الوقت الفعلي حتى أثناء حديثك وإجراء كل أعمال النسخ محليًا، دون مشاركة تسجيلاتك على السحابة.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي بشكل مجاني من هنا.

Canva:

يعد تطبيق (Canva)، الفائز السابق بجوائز جوجل بلاي، تطبيقًا سريعًا وسهل الاستخدام لتعديل الصور، حيث تم تصميمه مع وضع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاعتبار.

يأتي التطبيق مزودًا بمجموعة متنوعة من القوالب والفلاتر والخطوط والأدوات الأخرى الجاهزة للاستخدام والتي يمكنك تطبيقها على الصور الموجودة في معرض الصور أو في مجموعة (Canva) للصور المجانية والمميزة، ويمكنك بعد ذلك مشاركة الصور بسهولة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويمكنك استخدام (Canva) لإعداد صورة الغلاف أو الصورة الشخصية لحساب فيسبوك بسرعة أو إنشاء قصص إنستاجرام أو الصور المصغرة المثالية على يوتيوب.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي بشكل مجاني من هنا.

Adobe Acrobat Reader:

يحوي هاتف أندرويد على بعض الدعم لأساسيات فتح ملفات (PDF) وعرضها، لكن إذا كنت تريد شيء أكثر قدرة، فستحتاج إلى تطبيق مخصص لقراءة ملفات (PDF)، مثل (Adobe Acrobat Reader).

يدعم التطبيق البحث في الملف والتخزين السحابي والإشارات المرجعية وجداول المحتويات، كما يتضمن أيضًا مزايا التعليقات التوضيحية لملاحظاتك الهامشية بالإضافة إلى التوقيعات الرقمية.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي بشكل مجاني من هنا.