Mobvoi تعلن عن سماعة TicPods 2 Pro Plus

أعلنت شركة (Mobvoi) عن إطلاقها لسماعاتها اللاسلكية الجديدة (TicPods 2 Pro Plus).

وتأتي السماعة الجديدة بعد إطلاق الشركة لمجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية التي لاقت قبولًا جيدًا بشكل عام لأولئك الذين يريدون جمالية (AirPods)، لكنهم لا يرغبون في دفع مبالغ زائدة مقابل العلامات التجارية.

وأطلقت الشركة في أواخر الشهر الماضي (Mobvoi Earbuds Gesture) و (TicWatch GTX smartwatch).

وكانت (Mobvoi) قد أعلنت في العام الماضي عن سماعة (TicPods 2 Pro) مع بعض الميزات المفيدة والتصميم المحدث، ومع اقتراب نهاية عام 2020، فإن الشركة قد حدثت المنتج عبر (TicPods 2 Pro Plus).

وتشكل (TicPods 2 Pro Plus) ترقية ثانوية لكنها مفيدة على الطراز الأصلي، إذ هناك حافظة بتصميم محسن يبرز أكثر قليلاً، وتقول (Mobvoi): إن هذا التصميم الجديد يهدف إلى جعل المستخدم يشعر بأن هذا المنتج مميز.

وبخلاف الحافظة، فإن السماعات هي نفسها في الغالب، ومماثلة للإصدار السابق، حيث يمكنك الحصول على الميزات الأساسية نفسها، وصوت (aptX) وعمر البطارية، وجودة الصوت أيضًا.

ويتمثل الاختلاف الأكبر هنا في أن (Mobvoi) تستخدم توصيلات مستقلة جديدة لكل سماعة أذن وفقًا لأحدث معايير كوالكوم، ويؤدي هذا إلى تحسين الاتصال وتوازن البطارية وعناصر التحكم أيضًا.

وفعلت الشركة التوصيلات المستقلة الجديدة لكل سماعة أذن عن طريق تقنية الاقتران الفردي (Single Pairing) المحدثة من كوالكوم، التي تجمع بين المزامنة وترحيل البيانات الانتقائي والمتانة المعززة للحصول على تجربة لاسلكية رائدة في فئتها.

وتجلب أيضًا ميزة تبادل الأدوار والتسليم الذكي لموازنة بطارية اثنين من سماعات الأذن، لإطالة عمر البطارية عند استخدام كلتا سماعتي الأذن.

وقامت الشركة الصينية بترقية الأوامر الصوتية السريعة (Quick Command) باستخدام (TicHear 2.0).

وسمحت الأوامر السريعة السابقة للمستخدمين بقول: “تشغيل الموسيقى” أو “إيقاف الموسيقى بشكل مؤقت” أو “الأغنية التالية” أو “الأغنية السابقة” أو “إنهاء المكالمة” دون الحاجة إلى أي كلمة رئيسية للتنشيط.

كما أن هذا النموذج الجديد قادر أيضًا على رفع مستوى الصوت أو خفضه بسلاسة بمجرد نطق الأمر بصوت عالٍ “رفع مستوى الصوت” و “خفض مستوى الصوت”.

ويمكنك طلب (TicPods 2 Pro Plus) الآن من موقع (Mobvoi) وأمازون مقابل 139 دولارًا.