في الآونة الأخيرة نجد أن الهواتف الذكية الموجودة الآن والمتاحة للمستهلكين – خاصة الهواتف الرائدة – تحتوي على الكثير من الميزات والمواصفات التقنية التي أصبحت ضرورية وتوفرها كل شركة في هواتفها، مثل: التصميم الزجاجي، والكاميرا الخلفية الرباعية العدسات، والشحن السريع، والشحن اللاسلكي، ومع ذلك نجد أن بعض هذه الهواتف الذكية غير متوفرة للشراء، لعدة أسباب، ثد تطون لأنها إصدارات خاصة، أو لأنها متوفرة في مناطق جغرافية معينة.

فيما يلي سنتعرف على 3 من أفضل الهواتف الذكية التي لا يمكنك شراؤها حتى الآن:

1- هاتف Mi 10 Ultra من شاومي:

أطلقت شركة شاومي هاتف Mi 10 Ultra في الصين فقط بمناسبة الذكري السنوية العاشرة للشركة، حيث يعتبر من أفضل الهواتف الذكية المتوفرة الآن، ويأتي الهاتف بكاميرات رائعة خاصة الكاميرا الخلفية التي صُنفت من ضمن الأفضل في العالم وفق مؤشر DxOMark.

كما يحتوي الهاتف على مواصفات قوية للغاية، مثل: شاشة بقياس 6.67 بوصات بمعدل تحديث 120 هرتزًا، وكاميرا خلفية مع كاميرا رباعية العدسات، الأساسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 865، وبطارية بسعة 4,500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع Mi Turbo Charge باستطاعة 120 واطًا الأسرع في السوق، والشحن اللاسلكي باستطاعة 50 واطًا، ولكن ما يميز هذا الطراز هو الغطاء الخلفي الشفاف الذي يُظهر المكونات الداخلية للهاتف.

2- هاتف Axon 20 5G من شركة ZTE:

يعتبر هاتف Axon 20 5G من شركة ZTE أول هاتف ذكي تجاري في العالم يأتي بكاميرا أمامية تحت الشاشة، موجهة لمحبي التقاط الصور الأمامية بشكل خاص والذين لا يحبون فتحات الكاميرا ضمن الشاشة أو الكاميرات المنبثقة، حيث يوجد المستشعر أسفل الشاشة وبفضل سلسلة من وحدات البكسل الخاصة، يمكن للضوء أن يمر عبر الشاشة بحيث تلتقط الكاميرا الصورة. بالطبع لا نعرف الجودة التي يمكن أن تقدمها الكاميرا الأمامية المخفية في هاتف ZTE Axon 20 5G.



ويتوفر الهاتف بإصدار محدود موجه للمستهلكين في الصين، وبالرغم من أن هناك شركات أخرى مثل: أوبو وشاومي قد أعلنت بالفعل عن طُرز أولية من الهواتف الذكية التي تأتي بكاميرا أمامية تحت الشاشة، إلا أن هاتف Axon 20 5G هو أول هاتف يتضمن هذه الميزة بشكل رسمي الآن ومتاح للشراء في الصين.



3- هاتف شركة أوبو الذكي الذي لا يحتوي على منافذ:

حتى الآن لا يُظهر النموذج الأولي الغامض وغير المسمى لهاتف أوبو الذكي الذي يأتي بدون أي منافذ أي مؤشر على طرحه للبيع لعموم المستهلكين، لكننا وضعناه في هذه القائمة بسبب تصميمه الغريب وغير التقليدي حيث يأتي بدون ثقوب أو منافذ أو فجوات بشكل كامل.

عرضت أوبو هذا النموذج الأولي للهاتف خلال حدث يوم الإبتكار لعام 2019 الخاص بها الذي يحمل اسم “Oppo innovation day 2019“، وقد أثار الهاتف الإعجاب نظرًا لأنه أول هاتف ذكي لا يحتوي على منفذ شحن، ولا أزرار للصوت، ولا فجوات لمكبرات الصوت، ولا فتحات للشريحة – يعمل بالشريحة الإلكترونية eSIM المدمجة – ووالأكثر إثارة للإعجاب الكاميرا الأمامية موجودة تحت الشاشة، ويدعم الشحن اللاسلكي.