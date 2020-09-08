3 أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلوين الصور القديمة بسهولة 

تحتوي الصور – سواء كانت ملونة أو بالأبيض والأسود – على الكثير من الذكريات المرتبطة بها، ولكن تلوين الصور القديمة يُعتبر أمرًا ممتعًا حيث إنه يعطيها حياة جديدة ويجعلها طبيعية، كما يساعد في تحسين جودة الصور العائلية القديمة التي نحتفظ بها.

إذا كان لديك بعض الصور العائلية القديمة بالأبيض والأسود، وكنت بحاجة إلى تلوينها فأنت تعلم أنها عملية مملة وتستغرق الكثير من الوقت حتى مع استخدام أحد تطبيقات تحرير الصور، مثل: (فوتوشوب) Photoshop، ولكن الآن أصبح هناك الكثير من الأدوات المجانية التي تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتيح لك تلوين الصور القديمة خلال ثوانٍ معدودة.

إليك 3 أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلوين الصور القديمة بسرعة:

1- أداة Algorithmia:

إذا كنت تبحث عن أداة تقوم بتلوين الصور تلقائيًا، فأداة (Algorithmia) هي الخيار المناسب، حيث إنها تعتمد في عملها على خوارزميات التعلم العميق، كما أنها مدربة على ملايين الصور لاكتشاف الكائنات الحية وغير الحية وتلوينها وفقًا لذلك، مما يعطيك نتائج جيدة.

الأداة سهلة الاستخدام للغاية، كل ما عليك فعله هو تحميل الصورة من جهازك، أو إضافة عنوان URL الخاصة بها إذا كانت محفوظة في إحدى خدمات التخزين السحابي، ثم اضغط على زر (Colorize it) وانتظر حتى تقوم الأداة بتلوين الصورة.

بمجرد اكتمال العملية، سترى أن الصورة مقسومة لنصفين أحدهما فقط هو الملون، وتقوم الأداة بذلك للسماح لك بمقارنة الصور قبل تلوينها وبعده، وإذا أعجبتك النتيجة اسحب شريط التمرير الموجود في المنتصف إلى الجانب الأيسر لعرض الصورة الملونة بالكامل، ثم اضغط على خيار (تنزيل) لحفظ الصورة في جهازك.

هذه الأداة مجانية، وتسمح لك بتلوين أي عدد تريده من الصور، ولكن ستجد علامة مائية على الصورة الملونة، كما أنها قد لا تعطي نتائج دقيقة طوال الوقت، ولكنها تتفوق على الأدوات الأخرى نظرًا لبساطتها وسرعتها.

2- أداة ColouriseSG:

تعتمد أداة (ColouriseSG) أيضًا على خوارزميات التعلم العميق لتلوين الصور بدقة، حيث إنها مدربة على اكتشاف البشر والكائنات، والمناظر الطبيعية لتلوينها بدقة. ولكن هذه الأداة تتيح لك طريقة وحيدة لإضافة الصور هي تحميلها من جهازك، ولا تدعم لصق الروابط كما هو الحال في الأداة السابقة.



بمجرد تحميل الصورة انتظر بضع ثوانٍ حتى تنتهي عملية التلوين، وستجد الصورة مقسومة لنصفين الأول ملون والثاني بالأبيض والأسود. هنا يمكنك استخدم شريط التمرير الموجود في المنتصف لعرض الصورة الملونة، ثم اضغط على زر (تنزيل النتيجة) Download Result لحفظ الصورة الملونة.

3- أداة DeepAI:

تتيح لك أداة (DeepAI) تلوين الصور ومقاطع الفيديو أيضًا، وتعتمد في عملها أيضًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تتيح لك تحميل الصور من جهازك أو إضافة رابط URL.

تسمح لك هذه الأداة فقط بتحميل صورة لا يزيد عرضها عن 1200 بكسل مع أي بُعد طولي، وإذا قمت بتحميل صورة ذات بُعد أكبر من 1200 بكسل، ستقوم الأداة بتقليص الصورة لهذا البعد، ولا يوجد زر تنزيل للصور مباشرة، ولكن يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن للوصول إلى خيار (حفظ الصورة) وبمجرد الضغط عليه ستُحفظ الصورة مباشرة في جهازك.