نظرة داخل أول متجر عائم لشركة آبل في سنغافورة

تم افتتاح أحدث متجر للبيع بالتجزئة تابع لشركة آبل في سنغافورة، حيث يأتي على شكل فانوس عائم، ويتمتع بتصميم فريد يتضمن قبة زجاجية تقع مباشرة على مياه خليج مارينا في سنغافورة.

يعتبر هذا المتجر الثالث لشركة آبل في سنغافورة ويحمل رقم 512 على مستوى العالم، وقد شاركت شركة آبل الآن صورًا جديدة للمبنى والذي يفتح للزوار يوم الخميس 10 سبتمبر.

يُطلق على المتجر اسم (Apple Marina Bay Sands)، ويقع في منطقة فاخرة في سنغافورة مليئة بالمحلات التجارية والمطاعم والفنادق، حيث تم بناء الهيكل الذي يأتي على شكل كرة من 114 قطعة زجاجية فردية مثبتة في مكانها بواسطة 10 حواجز رأسية – المصطلح المعماري لقضبان الدعم بين ألواح الزجاج في النافذة – وتقول شركة آبل إن القبة هي أول بناء من نوعه: زجاج ودعم ذاتي بالكامل.

على الجدار الداخلي للكرة، توجد حواجز توفر الظل وتسميها آبل (nighttime lighting effect) (تأثير الإضاءة الليلية)، وفي الجزء الأعلى من الكرة توجد كوة تسمح بدخول ضوء الشمس، والتي تقول شركة آبل إنها مستوحاة من البانثيون في روما، بالإضافة إلى ذلك تحوي أرضية المتجر على جميع الأدوات المعتادة المعروضة، ويحوي المتجر على شاشة فيديو ومنطقة جلوس لاستضافة مختلف المحادثات والبرامج التعليمية التي تحب آبل تقديمها في متاجرها.

تقول شركة آبل إن هذا المتجر يحوي أول غرفة اجتماعات تحت الماء للشركة، حيث يمكن لأصحاب المشاريع والمطورين المهتمين بتلقي التدريب والمشورة والالتقاء بأعضاء فريق آبل في غرفة الاجتماعات هذه.

قال نائب الرئيس الأول لقسم البيع بالتجزئة في آبل، (Deirdre O’Brien) في بيان صحفي: “لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لافتتاح (Apple Marina Bay Sands) المذهل في سنغافورة، بناءً على التزامنا بهذا المكان الخاص الذي بدأ منذ أكثر من 40 عامًا، وفريقنا الشغوف والموهوب جاهز للترحيب بهذا المجتمع في متجرنا الجديد وتقديم الرعاية والدعم التي يحبها عملاؤنا حول العالم”.

ولكن ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للإعجاب في المتجر الجديد ليس ماديًا على الإطلاق، بل إنه شيء يوفره الموظفون، وفقًا لشركة آبل، حيث يتحدث فريق (Marina Bay Sands) المكون من 148 شخصًا بشكل جماعي 23 لغة، وهي حقيقة تجعل المتجر أكثر ترحيباً بالزوار من أي مكان آخر.