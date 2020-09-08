مايكروسوفت تشرح لماذا لا يمكنك إلغاء تثبيت متصفح إيدج

قدمت شركة مايكروسوفت مزيدًا من التفاصيل حول السبب في عدم تمكن مستخدمي ويندوز 10 من إلغاء تثبيت متصفح إيدج (Edge) الخاص بها.

يعتمد متصفح إيدج الجديد على مشروع (Chromium) المفتوح المصدر من جوجل – وهو أساس متصفح جوجل كروم، المتصفح الأكثر استخدامًا في العالم على أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز 10 في الغالب – وأوضحت شركة مايكروسوفت مرة أخرى في أغسطس أن الإصدار الجديد من متصفح إيدج مضمن في تحديث نظام ويندوز، وبالتالي فإن خيار إلغاء تثبيته أو استخدام الإصدار القديم من متصفح مايكروسوفت إيدج لن يكون متاحًا بعد الآن”.

قامت شركة مايكروسوفت بتحديث الاستشارات الخاصة بها مرة أخرى حيث قالت: “نظرًا لأن ويندوز يدعم التطبيقات التي تعتمد على منصة الويب، فإن متصفح الويب الافتراضي الخاص بنا يعد مكونًا أساسيًا لنظام التشغيل لدينا ولا يمكن إلغاء تثبيته”.

ليس متصفح إيدج التطبيق الوحيد الذي لا يمكن إلغاء تثبيته كما يشير (Ed Bott)، حيث يوجد الكثير من التطبيقات التي لا يمكنك التخلص منها في نظام ويندوز وماك وأندرويد، ولكن ليس عليك استخدامها، وفي كثير من الحالات يمكنك بسهولة تنزيل البدائل.

أتاحت شركة مايكروسوفت لأول مرة متصفح إيدج لنظام التشغيل (macOS) و(iOS) وأندرويد وويندوز 7، كما كان على مستخدمي ويندوز 10 تنزيل متصفح (Edge) الجديد يدويًا وتثبيته قبل شهر يونيو.

في شهر يونيو، بدأت مايكروسوفت في طرح متصفحها الجديد لمستخدمي ويندوز 10 عبر (Windows Update)، حيث أبلغت الشركة في ذلك الوقت مستخدمي ويندوز أن (Microsoft Edge) الجديد لا يدعم إلغاء التثبيت في هذا التحديث.

الأهم من ذلك، بينما لا يمكن للمستخدمين التخلص من متصفح (Edge) الجديد بعد تثبيت التحديث الذي قدمه للمستخدمين، فإن مستخدمي ويندوز لديهم خيار تثبيت متصفح جوجل كروم أو أي من المتصفحات الأخرى المستندة إلى (Chromium) مثل (Opera) و(Vivaldi) و(Brave).

تقول شركة مايكروسوفت: “يمنح Microsoft Edge المستخدمين تحكمًا كاملاً في استيراد البيانات الشخصية من المتصفحات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي ويندوز تنزيل وتثبيت متصفحات أخرى وتغيير المستعرض الافتراضي الخاص بهم في أي وقت”.