مايكروسوفت تؤكد تاريخ إطلاق منصة Xbox Series S المرتقبة

أكدت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء أنها تستعد لإطلاق (إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S ، وهي نسخة أصغر وأرخص من الجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي لمنصة (إكس بوكس) Xbox في موقع تويتر.

ولكن عملاقة التقنية الأمريكية نشرت في وقت لاحق مقطع فيديو عبر قناة منصة Xbox في موقع يوتيوب، كشفت فيه عن بعض مواصفات المنصة، بالإضافة إلى تاريخ الإطلاق الذي كشفت عنه تسريبات حديثة.

ونقلًا عن مصادر، ذكر موقع Windows Central،المتخصص في أخبار شركة مايكروسوفت يوم الاثنين أنه من المقرر إطلاق منصتي Xbox Series X و Xbox Series S الجديدتين من مايكروسوفت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وبالفعل، كتبت الشركة في نهاية مقطع الفيديو البالغة مدته 94 ثانية أن المنصة قادمة في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. كما كشفت مايكروسوفت أن المنصة ستأتي مع نسخة رقمية بدون قارئ للأقراص.

وستدعم المنصة الألعاب بدقة 1440p مع معدل تحديث قدره 120 إطارًا في الثانية، كما ستدعم ميزة تتبع الأشعة DirectX RayTracing، بالإضافة إلى ميزة معدل التحديث المتغير، ودعم ميزة التأخير الفائق الانخفاض.

وستأتي Xbox Series S مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وستدعم تشغيل الوسائط المتعددة بدقة 4K، وستدعم رفع دقة الألعاب إلى دقة 4K.

وكانت مايكروسوفت قد قالت في تغريدتها اليوم: إن المنصة ستكون “أصغر جهاز (إكس بوكس) Xbox على الإطلاق” وستُباع بسعر 299 دولارًا.

يُشار إلى أن تأكيد مايكروسوفت جاء بُعيد تسريبات خاصة بالمنصة، إذ أفاد موقع Windows Central – – يوم أمس الاثنين بأن منصة Xbox Series X ستُباع بسعر 499 دولارًا، في حين أن Xbox Series S ستأتي بسعر 299 دولارًا.

وقال Windows Central: إنه سيكون لكلا الجهازين خيارات الشراء بالتقسيط الشهري. وأفاد الموقع أيضًا بأن المستهلكين سيكونون قادرين على شراء Xbox Series X مقابل 35 دولارًا شهريًا أو Xbox Series S مقابل 25 دولارًا في الشهر.