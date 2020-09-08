مايكروسوفت تؤكد إطلاق منصة Xbox Series S وتكشف عن السعر

أكدت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء أنها تستعد لإطلاق نسخة أصغر وأرخص من الجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.

وتستعد عملاقة التقنية الأمريكية حاليًا لإطلاق جهاز Xbox Series X في وقت لاحق من العام الحالي، واعدةً بمواصفات قوية وجودة رسومات محسنة في محاولة لإقناع اللاعبين بالإنفاق على منصة الألعاب الجديدة.

ويُنتظر أن تتنافس منصة Xbox Series X من مايكروسوفت مع منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني، مع توقع وصول كلا الجهازين إلى المتاجر قبل موسم العطلات في شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وشوَّقت مايكروسوفت للجهاز الجديد، المسمى (إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S، في تغريدة نشرتها اليوم الثلاثاء عبر الحساب الخاص بمنصة (إكس بوكس) في موقع تويتر.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

وقالت إن منصة Xbox Series S ستكون “أصغر جهاز (إكس بوكس) Xbox على الإطلاق” وستُباع بسعر 299 دولارًا. ولم تتطرق الشركة إلى تاريخ إطلاق المنصة، أو مواصفاتها. وكانت مايكروسوفت قد قالت سابقًا: إن منصة Xbox Series X ستكون أقوى بأربع مرات من سابقتها: Xbox One X.

يُشار إلى أن تأكيد مايكروسوفت جاء بُعيد تسريبات خاصة بالمنصة، إذ أفاد موقع Windows Central – المتخصص في أخبار شركة مايكروسوفت – يوم أمس الاثنين بأن منصة Xbox Series X ستُباع بسعر 499 دولارًا، في حين أن Xbox Series S ستأتي بسعر 299 دولارًا.

ونقلًا عن مصادر، قال Windows Central: إنه سيكون لكلا الجهازين خيارات الشراء بالتقسيط الشهري. وأفاد الموقع أيضًا بأن المستهلكين سيكونون قادرين على شراء Xbox Series X مقابل 35 دولارًا شهريًا أو Xbox Series S مقابل 25 دولارًا في الشهر. وقالت مايكروسوفت: إنه ليس لديها أي شيء آخر تشاركه بعد تغريداتها يوم الثلاثاء.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها أي من كبرى الشركات المصنعة لمنصات الألعاب عن أي تفاصيل للأسعار تخص أجهزة الجيل التالي. وكانت شركة سوني قد كشفت عن منصة PlayStation 5 أول مرة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، لكنها لم تكشف عن أي معلومات عن الأسعار أو تاريخ الإصدار. وفقًا لموقع Windows Central، من المقرر إطلاق المنصتين الجديدتين من مايكروسوفت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.