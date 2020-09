مايكروسوفت تؤكد إطلاق منصة Xbox Series S وتكشف عن السعر

أكدت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء أنها تستعد لإطلاق نسخة أصغر وأرخص من الجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.

وتستعد عملاقة التقنية الأمريكية حاليًا لإطلاق جهاز Xbox Series X في وقت لاحق من العام الحالي، واعدةً بمواصفات قوية وجودة رسومات محسنة في محاولة لإقناع اللاعبين بالإنفاق على منصة الألعاب الجديدة.

ويُنتظر أن تتنافس منصة Xbox Series X من مايكروسوفت مع منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني، مع توقع وصول كلا الجهازين إلى المتاجر قبل موسم العطلات في شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وشوَّقت مايكروسوفت للجهاز الجديد، المسمى (إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S، في تغريدة نشرتها اليوم الثلاثاء عبر الحساب الخاص بمنصة (إكس بوكس) في موقع تويتر.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020