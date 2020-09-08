كيفية أخذ لقطة شاشة في سناب شات دون إرسال إشعار بذلك

كما يقال، كل ما تنشره على الإنترنت موجود إلى الأبد، أما على منصة سناب شات فقد تم مخالفة هذا القول المأثور في النظام الأساسي، فقد كان الوعد الأصلي من التطبيق هو أن أي شيء تشاركه سيختفي بعد إرساله ولا يمكن إيجاده على الإنترنت.

مع الخيار الإضافي للقطات التي لا تحتوي على مؤقت ولكي لا تختفي المحادثات، هناك معادلة أقل من السرية في تطبيق سناب شات حيث يمكن أخذ لقطات للشاشة، وعندما تحصل على لقطة شاشة لرسالة أو قصة، فإن السياسة التي تتبعها منصة سناب شات هي إخطار الشخص الذي التقطت مادته على الفور من خلال النظام الأساسي الاجتماعي.

بينما يساعد هذا في حماية خصوصية المستخدم، قد لا ترغب في بعض الأحيان في إخطار المستخدم بأنك أخذت لقطة شاشة لمادته، وفي هذه الحالة، هناك طريقة لأخذ لقطة شاشة في سناب شات دون إخطار الشخص الذي الذي التقطت مادته، حيث سيشمل ذلك وضع الطائرة ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق، وبمجرد القيام بمسح ذاكرة التخزين المؤقتة للمنصة لن تتذكر أنك أخذت لقطة الشاشة، لذلك لن تكون المنصة قادرة على تحديث ملف تعريف المستخدم الآخر ليعكس أنك أخذت لقطة للشاشة، ولفعل ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

قبل فتح اللقطة، ضع هاتفك في وضع الطائرة عبر الإعدادات.

افتح اللقطة وخذ لقطة للشاشة.

قبل إلغاء تفعيل وضع الطائرة في هاتفك، انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

في أعلى الزاوية اليمنى من قائمة ملفك الشخصي، اضغط على أيقونة الإعدادات.

قم بالتمرير إلى أسفل قائمة الإعدادات، وضمن إجراءات الحساب، انقر فوق مسح ذاكرة التخزين المؤقتة.

في قائمة مسح ذاكرة التخزين المؤقتة، انقر فوق مسح الكل.

ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك تأكيد الإجراء – انقر فوق مسح للتأكيد.

الآن يمكنك إيقاف تشغيل وضع الطائرة، ومتابعة عملك بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن سناب شات تتطلع إلى توسيع خيارات المشاركة خارج المنصة لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور. حيث تختبر ميزة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى العام خارج المنصة، مثل العروض الأصلية والمحتوى من شركاء (Discover)، مما يسهل وصوله إلى جمهور أوسع بكثير.