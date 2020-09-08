ضیاء .. رفیقة الأطفال الجدیدة للقراءة باللغة العربیة

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق النسخة العربية من تطبيق الأطفال (Read Along)، مع رفيقة افتراضية تسمى ضياء.

ويوفر التطبيق تجربة تفاعلیة ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسین مهاراتهم في القراءة باللغة العربیة بمساعدة ضياء.

وتبحث الكثیر من العائلات في عالمنا العربي عن طرق لتحسین مهارات أطفالهم اللغویة، وینعكس ذلك بشكل ملحوظ في الطلب المتزاید على إضافة اللغة العربیة إلى تطبیق (Read Along)، وهو تطبیق مجاني من شركة جوجل یعمل على نظام التشغیل أندرويد.

وقد لمست جوجل تطورًا ملحوظًا في مستوى القراءة لدى الأطفال منذ إطلاق التطبیق بلغات أخرى في بدایة العام، حیث حقق الأطفال ممن یقرؤون أقل من 45 كلمة بشكل صحیح في الدقیقة تحسنًا بنسبة بین 35 و 85 في المئة في القراءة بصوت عال بعد استخدام التطبیق لمدة مئة دقیقة على مدار أسبوعین إلى ثلاثة أسابیع.

ویتمیز تطبیق (Read Along) بأنه لا یتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزیله، ویستخدم تقنیة جوجل للتعرف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئیة وشفهیة أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم.

ویتعلم الأطفال القراءة بمساعدة رفیقة القراءة الافتراضیة “ضیاء” التي تقرأ أولًا ثم تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي، وتعطیهم ملاحظات إیجابیة ومشجعة أثناء قراءتهم مثلما یفعل الأهل والمعلمون.

ویستطیع الأطفال أیضًا النقر على صورة ضیاء في أي وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معینة، والمفاجأة في نسخة التطبیق العربیة أن المكتبة ستضم سلسلة من القصص المبتكرة داخلیًا في جوجل خاصة لمستخدمي (Read Along).

وتتوفر القصة الأولى من هذه السلسة بعنوان “كوكو ذاهب إلى الحفلة”، وهي تركز على قیم هامة في عالمنا الیوم، مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وسوف تلیها قصص مبتكرة أخرى بمبادرة من جوجل على التشجیع على الكتابة والتألیف والتعبیر باللغة العربیة.

ویقدم تطبیق (Read Along) اقتراحات خاصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدمه، ویتضمن برامج تشجع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعلیمیة تحفزهم على قراءة المزید.

ومن الجدیر بالذكر أن جوجل تولي أهمیة كبیرة لسلامة الأطفال وخصوصیتهم أثناء استخدامهم التطبیق، وتبعًا إلى أن التطبیق لا یتطلب الاتصال بالإنترنت سواء عن طریق الشبكة اللاسلكية أو بیانات الهاتف، فلا یمكن للأطفال الوصول إلى الإنترنت بدون إشراف الأهل.

كما لا يتضمن التطبیق أي إعلانات أو عملیات شراء، ولا یتطلب تسجیل الدخول، ویتم تحلیل البیانات الصوتیة في الوقت الفعلي على الجهاز فقط.

وانطلاقًا من التزام جوجل بالتشجیع على القراءة العربیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، فإنها ​تدعو الكتاب الصغار الذین تتراوح أعمارهم بین 5 و 11 عامًا إلى كتابة قصصهم وإرسالها قبل 30 سبتمبر للحصول على فرصة نشرها بلغات متعددة على منصات تعلم عالمیة، مثل (Read Along) من جوجل والمكتبة الرقمیة العالمیة وموقع (Pratham Books Storyweaver)، على أن یتم الإعلان عن الفائزین في شهر أكتوبر.

وقالت جوجل: تعزز القراءة الإبداع والثقة بالنفس لدى الأطفال، ونحن ملتزمون بمساعدة الأطفال أینما كانوا على اكتشاف جمال القراءة والسرد القصصي.

ویمكن للعائلات تنزیل تطبیق (Read Along) مع المساعدة الافتراضية ضياء على أجهزة أندرويد من خلال زیارة متجر جوجل بلاي.