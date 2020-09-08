صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير العمليات DevOps مع خصم 86%

- الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير العمليات The Complete DevOps & Deployment Technologies Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 289.
- المدة: 48 ساعة.
- أصبحت منهجيات (تطوير العمليات) DevOps مهمة جدًا للشركات خلال الفترة الأخيرة، حيث إنها تجمع بين التطوير والعمليات (Development and Operations)، أي تطوير البرمجيات، وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات لمساعدة شركات البرمجيات على تطوير المنتجات وطرحها بوتيرة أسرع من الشركات الأخرى التي تستخدم إدارة البنية التحتية، وعمليات تطوير البرمجيات التقليدية، مما يتيح لك التنافس بفاعلية أكبر في السوق، لذلك فقد زاد الطلب الوظيفي على مهندسين (DevOps) بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
- تُشير التقارير إلى أن متوسط راتب مهندس تطوير العمليات (Devops Engineer) يصل إلى أكثر من 99,600 دولارٍ سنويًا.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام نظام (Vagrant) المفتوح المصدر لإنشاء بيئات تطوير افتراضية وفعالة من حيث التكلفة وصيانتها لتطوير مشروعك ثم تفكيكها عند اكتماله، حيث ستتعلم كل شيء ابتداء من كيفية تثبيت (Vagrant) واكتشاف وظائفه، وانتهاءً بكيفية استخدامه في إدارة المشاريع الكبيرة وتنسيقها بشكل أفضل من أي وقت مضى.
- تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة توفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته لإدارة نظام (لينكس) Linux، وكيفية تثبيت نظام (Git) عليه وتخصيصه لتتبع التغييرات التي تم إجراؤها على الملفات وحفظها عن بُعد بمجرد إجراء كل تغيير مما يضمن أنه في حالة حدوث خطأ في أحدث كود برمجي، يمكنك ببساطة استعادة الإصدار المحفوظ الأقدم واستعادة الكود الخاص بك وتشغيله بسهولة.
- تتضمن هذه الحزمة أيضًا أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام أنظمة مثل: Ansible، وChef لإدارة الخوادم، وأتمتة مهام إدارة النظام المتكررة، ونشر التطبيقات لإدارة الخوادم، وكذلك كيفية استخدام تقنية Docker معها لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة.
- وهناك دورة أخرى حول حول كيفية استخدام خادم (Jenkins) – وهو خادم أتمتة مفتوح المصدر يتيح للمطورين حول العالم بناء برامجهم واختبارها ونشرها بشكل موثوق – لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة.
- ودورة أخرى حول كيفية تثبيت خوادم الويب وإعدادها، وفي هذه الدورة سيكون هناك تطبيق عملي على خادم (NGINX)، وهو خادم الويب الذي تستخدمه العديد من الشركات، مثل: Netflix و Hulu و GitHub و Web Titans، وغيرها من الشركات العالمية.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
290 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.
- نسبة الخصم: 86%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف لغات البرمجة المختلفة، وتطوير العمليات DevOps، والتعلم العميق وتحليل البيانات، وبرمجة البلوك تشين، والعملات الرقمية المشفرة، وإدارة المشاريع، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Vagrant Essentials: Learn DevOps Using Vagrant
- Understanding Chef: The Practical Guide
- Git and GitHub Essentials
- Learn Ansible From Ground Up: The DevOps Guide
- Learn Continuous Integration with Jenkins: All in One Guide
- Practical NGINX: The Zero to Hero Guide
- Docker for Professionals: The Practical Guide