صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير العمليات DevOps مع خصم 86%

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة توفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته لإدارة نظام (لينكس) Linux، وكيفية تثبيت نظام (Git) عليه وتخصيصه لتتبع التغييرات التي تم إجراؤها على الملفات وحفظها عن بُعد بمجرد إجراء كل تغيير مما يضمن أنه في حالة حدوث خطأ في أحدث كود برمجي، يمكنك ببساطة استعادة الإصدار المحفوظ الأقدم واستعادة الكود الخاص بك وتشغيله بسهولة.