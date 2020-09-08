صفقة اليوم.. احترف برنامج Premiere Pro CC لتحرير الفيديو مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف برنامج (Premiere Pro CC) لتحرير الفيديو The Adobe Premiere Pro CC Video & Audio Production Course Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 340.
- المدة: 30 ساعة.
- يُعتبر برنامج (أدوبي بريمير برو) Adobe Premiere Pro CC من أهم برامج تحرير مقاطع الفيديو وأكثرها شهرة على الإطلاق، حيث يدعم الكثير من الأدوات الإبداعية ويتكامل مع تطبيقات وخدمات أخرى من أدوبي مما يتيح لك تحرير مقاطع الفيديو باحترافية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف برنامج (Premiere Pro CC) ابتداءً من الأساسيات التي تتضمن: التعرف على عناصر واجهة البرنامج، وكيفية إضافة مؤثرات ورسومات ونصوص وملفات صوتية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك، كما ستتعلم كيفية معالجة الصوت باحترافية باستخدام تأثيرات الصوت في البرنامج، وإعادة تنسيق مقاطع الفيديو تلقائيًا لتسريع عملك، وانتهاءً بتنفيذ مشاريع كاملة لتحرير أفلام وثائقية وإعلانات، ومقاطع فيديو لمنصات التواصل الاجتماعي، وغير ذلك الكثير.
- ستبدأ بتعلم كل شيء حول الأساسيات في برنامج (Premiere Pro CC) حيث ستتعرف على الفرق بين برنامج (After Effects)، و (Premiere Pro)، ثم ستتعلم كيفية إنشاء انتقالات الفيديو، وضبط التدرج اللوني، وكذلك كيفية التعامل مع تأثيرات الفيديو والقوالب الانتقالية، كما ستتعرف على الاختصارات والتقنيات التي تحتاجها لتسريع عملك أثناء التحرير، ثم ستعمل على مشاريع صغيرة كتطبيق عملي لما تعلمته.
- ستنتقل بعد ذلك إلى المستوى التالي، حيث ستتعلم كيفية تحرير الصوت والعثور على موسيقى مجانية لمشاريعك، وتصحيح الألوان وتدرجها لمنح مقاطع الفيديو نمطًا أفضل، وإضافة النصوص والعناوين لمقاطع الفيديو، وإضافة تأثيرات بصرية وتعديل لقطات الشاشة الخضراء، كما ستتعرف على كيفية تصدير مقاطع الفيديو لمنصات معينة مثل: يوتيوب، وإنستاجرام، وتويتر.
- ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي حيث ستتعرف على الاستخدامات المتقدمة للتأثيرات، وكيفية إضافة مؤثرات خاصة ورسومات ونصوص وملفات صوتية والمزيد إلى مقاطع الفيديو، وفي النهاية ستعمل على مشاريع كاملة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1194 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- The Complete Adobe Premiere Pro CC Master Class Course
- The Complete Adobe Premiere Pro Masterclass
- Adobe Premiere Pro CC: Essentials Training Course
- Complete Adobe Premiere Pro Video Editing Course: Be a Pro!
- Adobe Premiere Pro CC Masterclass: Video Editing Made Easy
- Audio Mixing + Processing Voice in Adobe Premiere Pro CC