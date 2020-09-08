صفقة اليوم.. احترف برنامج Premiere Pro CC لتحرير الفيديو مع خصم 97%

ستبدأ بتعلم كل شيء حول الأساسيات في برنامج (Premiere Pro CC) حيث ستتعرف على الفرق بين برنامج (After Effects)، و (Premiere Pro)، ثم ستتعلم كيفية إنشاء انتقالات الفيديو، وضبط التدرج اللوني، وكذلك كيفية التعامل مع تأثيرات الفيديو والقوالب الانتقالية، كما ستتعرف على الاختصارات والتقنيات التي تحتاجها لتسريع عملك أثناء التحرير، ثم ستعمل على مشاريع صغيرة كتطبيق عملي لما تعلمته.