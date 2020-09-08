شركة PUBG ترد على حظر الهند للعبة PUBG Mobile

أصدرت شركة (PUBG) بيانًا يلغي حقوق نشر (Tencent Games) في الهند، في محاولة منها لمساعدة اللعبة على الاستمرار في الهند.

ويأتي ذلك بعد أن حظرت الحكومة الهندية 59 تطبيقًا صينيًا في شهر يونيو استجابة للتوترات المتزايدة على الحدود الهندية الصينية.

كما أصدرت الحكومة الهندية بعد ذلك حظرًا ثانيًا يشمل 47 تطبيقًا آخر في شهر يوليو، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت أمرًا ثالثًا لتضمين 118 تطبيقا آخر.

وشمل الحظر الأخير لعبة (PUBG Mobile) و (PUBG Mobile Lite)، مما أدى إلى انخفاض بقيمة 34 مليار دولار في القيمة السوقية للشركة الناشرة تينسنت (Tencent).

وتمتلك شركة (PUBG) الكورية الجنوبية حقوق الملكية الفكرية للعبة (PUBG) وتشارك في نشر اللعبة وتطويرها على منصات متعددة، مثل أجهزة الحاسب الشخصية وأجهزة (Xbox) و (Playstation).

ومن ناحية أخرى، فإن شركة (Tencent Games) الصينية هي التي تطور اللعبة لمنصة الهاتف المحمول، وهي المسؤولة عن نشرها في الأسواق المختلفة.

ومن خلال إلغاء حقوق نشر (Tencent Games) للعبة في الهند، فإن الشركة الكورية الجنوبية تهدف إلى معالجة بعض المخاوف الأمنية للحكومة الهندية، ومن المفترض إعادة إصدار (PUBG Mobile) و (PUBG Mobile Lite) في البلاد.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان: اتخذت شركة (PUBG) – في ضوء التطورات الأخيرة – قرارًا بإلغاء حقوق نشر (Tencent Games) في الهند للعبة (PUBG Mobile).

وأضاف البيان “تتولى شركة (PUBG) من الآن فصاعدًا جميع مسؤوليات النشر داخل الهند، وبينما تستكشف الشركة طرقًا لتوفير تجربة (PUBG Mobile) في الهند في المستقبل القريب، فإنها ملتزمة بالقيام بذلك من خلال الحفاظ على بيئة لعب محلية وصحية للجماهير”.

تجدر الإشارة إلى أن البيان لا يتناول سوى حقوق نشر (Tencent Games) لسلسلة (PUBG Mobile) في الهند، ولا يسلط الضوء على دور الشركة (أو دور الشركات التابعة لها) في تطوير اللعبة.

وطور استوديو مملوك لشركة تينسنت في الصين كل من (PUBG Mobile) و (PUBG Mobile Lite)، وأصبح من غير الواضح الآن هل ستتحمل الشركة الكورية الجنوبية مسؤوليات تطوير لعبة (PUBG Mobile) في الهند.

ولا يتضمن البيان أي معلومات حول تاريخ الإصدار المحتمل، وعادةً ما تتمحور حقوق النشر حول تمويل التطوير والتسويق والإصدار، ولا تغطي بالضرورة عملية تطوير اللعبة وبرمجيتها الفعلية، حيث قد يختلف ذلك باختلاف العقد.

وقال البيان: نتفهم ونحترم التدابير التي تتخذها الحكومة الهندية، حيث إن خصوصية وأمان بيانات اللاعب يمثلان أولوية قصوى للشركة، ونأمل في العمل مع الحكومة الهندية لإيجاد حل يسمح للاعبين باللعب مرة أخرى مع الالتزام بالقوانين واللوائح الهندية.