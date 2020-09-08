سبوتيفاي تختبر العديد من الميزات الجديدة

تختبر سبوتيفاي (Spotify)، منصة بث الموسيقى التي يستخدمها ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم، سلسلة من الميزات الجديدة التي يمكن الإعلان عنها قريبًا.

ويتضمن ذلك توسيعًا لميزة جلسات المجموعة للشبكات المحلية، والتحديث التلقائي لقوائم التشغيل، والقدرة على حفظ حلقات البودكاست، والاستماع في وضع عدم الاتصال لمدة 30 دقيقة للمستخدمين المجانيين، والمزيد.

ووفقًا للقطات المسربة التي رصدتها جين وونغ (Jane Wong) لأول مرة، فإن إحدى كبرى التغييرات التي يمكن أن تطرأ على خدمة بث الموسيقى هي قدرة المستخدمين المجانيين على الاستماع إلى الموسيقى دون اتصال بالإنترنت لمدة 30 دقيقة يوميًا.

وتخصص الخدمة حاليًا البث في وضع عدم الاتصال للمشتركين الذين يدفعون رسومًا، بينما لا يمكن للمستخدمين الذين لديهم اشتراك مجاني استخدام المنصة إلا إذا كان لديهم اتصال بالإنترنت.

وفي حال وصول هذا التغيير، فسيكون بإمكان المستخدمين الذين لديهم اشتراك مجاني بث الموسيقى لمدة نصف ساعة كل يوم بدون اتصال بالإنترنت.

وإذا كنت تستخدم سبوتيفاي للاستماع إلى البودكاست، فإن المنصة تطور ميزة تسمى حلقاتك “Your Episodes”، بحيث يمكنك من خلال هذه الميزة حفظ حلقات معينة من ملفات البودكاست المفضلة لديك للاستماع إليها مرة أخرى أو عندما يكون لديك وقت لمتابعة هذه الحلقات.

كما أن هناك ميزة أخرى هي التحديث التلقائي لقوائم التشغيل، التي سيتمكن المستخدمون من تمكينها إذا كانوا يريدون تحديث قوائم التشغيل الخاصة بهم وإضافة الأغاني الجديدة تلقائيًا.

ويبدو أن المنصة ستجعل الحياة أسهل للسائقين مع واجهة جديدة داخل السيارة، حيث تُظهر لقطة شاشة واجهة وضع السيارة مع خيار جديد للبحث عن الأغاني عن طريق الصوت، ويحل زر البحث الصوتي محل زر الإعجاب الموجود في واجهة وضع السيارة الحالية.

وتعمل المنصة أيضًا على تطوير وضع الكاريوكي، وبالرغم من أن سبوتيفاي تعرض كلمات الأغاني على شاشة التشغيل الآن للأغاني المحددة، لكن يبدو أنها تعمل على تحويلها إلى وضع كاريوكي كامل، مع تخصيص مساحة أكبر للكلمات وخيار ضبط حجم المسار الصوتي على الأغاني.

ولن تكون سبوتيفاي أول خدمة بث موسيقى تقدم مثل هذه الميزة، إذ أعلنت (Deezer) في وقت سابق من هذا العام أنها تقدم ميزة الكاريوكي التي تعمل مع أجهزة كروم كاست (Chromecast) من جوجل، مما يسمح للمستخدمين بتحويل أجهزة التلفاز إلى آلات كاريوكي.