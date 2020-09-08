جوجل تطلق أندرويد 11 .. هذه المرة ليس لهواتف بكسل فقط

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من نظام التشغيل أندرويد 11 ، وذلك بعد أشهر من اختباره.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: ” لقد وصل أندرويد 11! يركز أحدث إصدار على مساعدتك في الوصول إلى ما هو مهم على هاتفك بطرق أسهل لتمكينك من إدارة محادثاتك، والأجهزة المتصلة، والخصوصية، وغير ذلك الكثير”. وتكريمًا للإصدار الحادي عشر من أندرويد، استعرضت جوجل في منشورها 11 ميزة قادمة مع النظام الجديد.

وفي نظام أندرويد 11، ستُنقل المحادثات من تطبيقات المراسلة المتعددة إلى مساحة مخصصة في قسم الإشعارات، مما يسهل إدارة المحادثات في مكان واحد. ويمكن للمستخدم أيضًا تحديد أولويات المحادثات من الأشخاص المهمين حتى لا تفوت أي رسالة مهمة.

ويأتي النظام مع ميزة (الفقاعات) Bubbles التي تقول جوجل إنها تجعل تعدد المهام على الجهاز أمرًا سهلًا. إذ يمكن للمستخدم الآن الرد على المحادثات المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين ما يفعله وبين تطبيق المراسلة.

ومع أندرويد 11، دمجت جوجل ميزة (تسجيل الشاشة) في النظام، إذ يمكن للمستخدم الآن التقاط ومشاركة ما يحدث على هاتفه، بالإضافة إلى التسجيل بصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما، كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق إضافي.

ويمكن للمستخدم الآن الوصول إلى جميع أجهزته الذكية في مكان واحد، فبالضغط المستمر على زر الطاقة، يمكن التحكم في الأجهزة المتصلة، مثل: منظم الحرارة أو القفل الذكي بنقرة واحدة، حتى لا تكون هناك حاجة لفتح تطبيقات متعددة.

وفي نظام أندرويد 11، أعادت جوجل تصميم عناصر التحكم في الوسائط، كما أصبح نظام السيارات (أندرويد أوتو) Android Auto يعمل الآن لاسلكيًا لجميع الهواتف التي تعمل بالنظام الجديد طالما كان هناك سيارة متوافقة.

وقالت جوجل: إن ميزة الأذونات التي تُجرى لمرة واحدة تسمح للمستخدم بمنح حق الوصول الفردي إلى أذوناته الأكثر حساسية، مثل: الميكروفون، والكاميرا، والموقع. في المرة التالية التي يحتاج فيها التطبيق إلى الوصول إلى المستشعرات، يجب أن يطلب منه إذنك مرة أخرى.

وقالت جوجل: “إذا لم تكن قد استخدمت تطبيقًا مضى على تثبيته على جهازك فترة، فقد لا ترغب في استمراره في الوصول إلى بياناتك. لذا، سيقوم أندرويد الآن بإعادة الضبط التلقائي لأذونات التطبيقات غير المستخدمة وإعلامك وفقًا لذلك. يمكنك دائمًا أن تقرر إعادة منح أذونات التطبيق في المرة التالية التي تستخدم فيها التطبيق”.

وبخلاف المعتاد، قالت جوجل: إن نظام أندرويد 11 سيُطلق اعتبارًا من اليوم لهواتف (بكسل) Pixel التابعة لها، بالإضافة إلى هواتف مختارة من شركات، مثل: ون بلس، وشاومي، وأوبو، وريلمي. وسيُطلق النظام للمزيد من الأجهزة خلال الأشهر المقبلة.