تسريب فيديو جديد لهاتف إل جي الثنائي الشاشة Wing

تستعد شركة إل جي يوم الاثنين المقبل للإعلان عن هاتفها الذكي الثنائي الشاشة الذي أُشيع في وقت سابق من العام الحالي أن الشركة الكورية تعمل على تطويره تحت الاسم الرمزي (وينج) Wing.

وفي الفيديو التشويقي الذي نشرته الشركة الكورية الجنوبية ألمحت إل جي بالفعل إلى أن جهاز يمتلك شاشة مزدوجة مع شاشة رئيسية تدور في اتجاه عقارب الساعة لتكوين شكل T، ويمكن استخدام الشاشتين في الوقت نفسه.

وفي بيان صحفي منفصل، قالت إل جي: إنها أطلقت مشروع Explorer عبر مقطع الفيديو التشويقي الذي يلمح إلى أول هاتف ذكي ضمن هذه المجموعة الجديدة.

وسيُعلن رسميًا عن تفاصيل مشروع Explorer في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة LG Mobile الرسمية على يوتيوب وصفحة فيسبوك.

والآن نُشر مقطع فيديو جديد يُظهر هاتف Wing في يد أحد المستخدمين الذي أدار الشاشتين اللتين كانتا على شكل الحرف T ثم وضعتا فوق على المحور ذاته.

ونشر موقع Android Authority نهاية شهر آب/ أغسطس الفائت مقطع فيديو ثانٍ للهاتف الذكي (وينج). وكان الموقع المتخصص في أخبار نظام أندرويد قد نشر قبل ذلك بنحو يومين مقطع فيديو آخر أظهر نموذج Wing وهو يعمل مع الشاشة الرئيسية في الوضع الرأسي والشاشة الثانوية على الجانب، مع أن نموذجًا سابقًا للجهاز أظهر شاشة أصغر في الأسفل مع وضع الشاشة الأكبر في اتجاه أفقي.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أفاد تقرير من كوريا الجنوبية بأن شركة إل جي تعمل على تطوير هاتف ذكي ثنائي الشاشة، تمتاز شاشته الرئيسية بأنها قادرة على الدوران حول محور للكشف عن شاشة ثانوية تحتها.

وذكر موقع Korean Herald أن الهاتف – الذي قال موقع ETNews: إنه يحمل الاسم الرمزي Wing – سيقدم شاشة رئيسية بقياس 6.8 بوصات، بالإضافة إلى شاشة ثانوية مربعة الشكل بنسبة أبعاد 1:1 وبقياس 4 بوصات. ويُتوقع أن يُطرح بسعر أعلى قليلًا من هاتف Velvet عندما يُطرح في الأسواق، في وقت لاحق من العام الحالي.

وفي حال أُطلق الهاتف بالفعل، فإنه لن يكون أول هاتف بشاشة دوارة من إل جي، إذ أطلقت الشركة الكورية على مدى العقد الماضي عددًا من الهواتف التي تقدم التصميم ذاته، ومن تلك الهواتف هاتف LG LB1500، و LG LU1400. وبالإضافة إلى ميزة دوران الشاشة، فإن تلك الهواتف كانت تمتاز بدعمها استقبال البث التلفازي، مع أنها كانت تُطلق في وقت الهواتف التقليدية بدون شاشات لمسية.

ووفقًا لموقع ETNews، فإن هاتف Wing سيستخدم الشاشة الثانوية لأداء المهام المتعددة، مثل عرض الصور على الشاشة الرئيسية، والوصول إلى أدوات تحرير الصور على الشاشة الثانوية.

وإلى جانب الشاشة الدوارة، يُقال: إن هاتف إل جي سيدعم شبكات الجيل الخامس، وسيحتوي معالجًا من سلسلة سنابدراجون 7، وسيقدم 3 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية.

ووفقًا لموقع ETnews، من المخطط إطلاق الهاتف خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حين قال موقع Korean Herald: إن الهاتف سيُباع بسعر يعادل 817 دولارًا أمريكيًا.