تسريب أسعار الجيل التالي من أجهزة Xbox

قد تكون هذه أول نظرة لنا على الجيل التالي من أجهزة (Xbox) من شركة مايكروسوفت، حيث تشير المعلومات إلى أن هذه الصورة توضح تصميم منصة (Xbox Series S) – التي تحمل الاسم الرمزي (Lockhart) – وتكشف عن سعرها البالغ 299 دولارًا.

وليس من الواضح مصدر الصورة، لكن المسرب (WalkingCat) نشر مقطع فيديو قصير يعرض التصميم نفسه فيما يتعلق بمنصة (Xbox Series S).

وتأكد المحلل دانيال أحمد (Daniel Ahmad) أيضًا من الصورة، وذلك بالرغم من عدم تمكنه من تأكيد السعر.

وفي حال كانت الصورة فعلية، فإنها تُظهر منصة بيضاء اللون تشبه إلى حد ما منصة (Xbox One S).

وجرى تصوير المنصة بالاتجاه الرأسي، وذلك بالرغم من أن دوران شعار (Xbox) يشير إلى أن هذا الوضع قد لا يكون الوضع الأساسي.

ويُظهر فيديو المسرب (WalkingCat) أن منصة (Xbox Series S) أقل سماكة بكثير من منصة (Xbox Series X)، مما يجعل من السهل وضعها تحت العديد من أجهزة التلفاز.

ويبدو أن المنصة لا تحتوي على محرك أقراص، وهناك فتحة تهوية دائرية في الأعلى، مثل (Xbox One S)، لكنها تأتي باللون الأسود هنا لتبرز أكثر.

وتشير تقارير (Windows Central) إلى أن منصة (Xbox Series S) ستأتي بسعر تجزئة يبلغ 299 دولارًا، لكنها ستكون متاحة أيضًا كجزء من خطة (Xbox All Access) البالغ سعرها 25 دولارًا شهريًا، التي ستتضمن (Xbox Live) و (Game Pass).

ويقال: إن منصة (Xbox Series X) تكلف 499 دولارًا للبيع بالتجزئة أو 35 دولارًا في الشهر، كما يقال: إن الجيل التالي من أجهزة (Xbox) – كلا الجهازين – سيتم إطلاقهما في 10 نوفمبر.

وذكرت التقارير السابقة أن منصة (Xbox Series S) ستستهدف نحو 4 تيرافلوب من أداء وحدة معالجة الرسومات، مقارنةً بنحو 12 تيرافلوب في منصة (Xbox Series X) و 6 تيرافلوب في منصة (Xbox One X).

وبالرغم من هذه المقارنة، يجب أن تكون منصة (Xbox Series S) أكثر قدرة بكثير من (Xbox One X).

ومن المفترض أن تستفيد منصة (Xbox Series S) من قوة وحدة المعالجة المركزية (CPU) وأداء (SSD) في منصة (Xbox Series X)، مما يعني أنها ستشغل ألعابًا حقيقية من الجيل التالي.

وينصب تركيز شركة مايكروسوفت على وصول اشتراكات (Xbox Game Pass) إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، وهو ما يفسر أيضًا عدم وجود محرك أقراص في منصة (Xbox Series S).