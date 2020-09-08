المصادقة الثنائية.. ما هي أشكالها؟ وهل هي قابلة للاختراق؟

المصادقة الثنائية (2FA) هي أفضل طريقة لتأمين حساباتك، سواء أكان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو حساب التسوق عبر الإنترنت أو حسابك المصرفي، وإذا كنت تتعامل مع معلومات شخصية عبر الإنترنت، فمن الضروري ألا يكون الوصول إلى معلوماتك سهلًا.

لا يمكنك أبدًا توخي الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بحماية معلوماتك، فإذا قمت بإنشاء حساب عبر الإنترنت من نوع ما، فاختر دائمًا المصادقة الثنائية (2FA)، حيث لن يقف المتسللون عند أي شيء للوصول إلى معلوماتك الخاصة، وإذا نجحوا في البداية، يمكن للمصادقة الثنائية (2FA) منعهم من الحصول على المزيد من المعلومات.

كان اسم المستخدم وكلمة المرور وسيلة مؤكدة لتأمين معلوماتك، لكن للأسف لم يعد هذا هو الحال الآن، حيث يمكن للقراصنة تنفيذ هجمات الأمن السيبراني بسهولة عن طريق إدخال أشكال مختلفة من الأسماء وتخمين كلمات المرور.

أشكال المصادقة الثنائية:

كلمة المرور لمرة واحدة:

في جنوب إفريقيا، تعد الرموز لمرة واحدة (OTP) التي يتم إرسالها عبر الرسائل القصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحسابات هي الشكل الأكثر شيوعًا من أشكال المصادقة الثنائية، وغالبًا ما يتم استخدامها بواسطة منصات التواصل الاجتماعي وللتحقق المصرفي أثناء التسوق عبر الإنترنت.

هذا ليس الشكل الأكثر أمانًا للمصادقة الثنائية، حيث يستطيع المتسللون خداع النظام وخداع شركات الهاتف المحمول لتحويل رقم هاتف الضحية إلى رقمهم الخاص.

كلمة المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت:

يعتبر هذا النموذج من المصادقة الثنائية أكثر أمانًا من كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) حيث يتم إنشاء الرمز على هاتفك بدلاً من إرساله إليك عبر الرسائل القصيرة، حيث ستحتاج إلى تنزيل تطبيق مثل:

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

LastPassy

1Password

Yubico

Authy

كما يحتاج مستخدمو أندرويد إلى توخي المزيد من الحذر، حيث إن نظام أندرويد هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، وهذا يسهل على المتسللين تثبيت برامج ضارة يمكنها استنساخ الرموز وإرسالها إلى المتسلل. أما نظام (iOS) من آبل هو نظام تشغيل خاص، مما يجعل من الصعب اختراقه بنجاح.

أنظمة القياسات الحيوية:

القياسات الحيوية هي الشكل الأكثر روعة من المصادقة الثنائية، حيث تعد الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع ومسح الشبكية أو قزحية العين والتعرف على الوجه والتعرف على الصوت كلها طرق يمكنك من خلالها الحصول على معلوماتك.

لكن يمكن اختراق هذه الشكل من المصادقة، فإذا تسلل شخص ما بنجاح إلى البرنامج الذي يعالج هذه المعلومات أو تسلل بدلاً من ذلك إلى الخادم حيث يتم تخزين هذه البيانات، فيمكن اختراق حساباتك.

أسئلة الأمان الشخصية:

في أي مدينة نشأت؟ ماذا كان اسم أول حيوان أليف لديك؟ ما هو اسم والدتك الأوسط؟ هذه كلها أشكال من أسئلة الأمان الشخصي التي هي شكل آخر من أشكال المصادقة الثنائية (2FA). لكن مع وضع المستخدمين لمعلوماتهم على الإنترنت فقد يتمكن المتسللين من اكتشاف هذه المعلومات.

المصادقة الثنائية (2FA) هي أفضل طريقة لضمان وجود طبقة أمان إضافية لحماية معلوماتك الشخصية، لذلك كن حذرًا عندما يتعلق الأمر بالمعلومات التي تنشرها على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكن دائمًا شديد الحذر عندما يتعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب المراوغة، وغيّر كلمات المرور بانتظام واحتفظ بهذه المعلومات في مكان آمن.