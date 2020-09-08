إطلاق هاتف POCO M2 بسعر 150 دولارًا

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد المسمى (Poco M2) في الهند من خلال حدث افتراضي.

وتتوسع العلامة التجارية (POCO) في الهند وعلى مستوى العالم بسرعة، أسرع بكثير مما قد يتوقعه المستهلكون.

وبعد إطلاق (POCO F1)، واصلت الشركة رحلتها مع الهاتف الذكي عبر (POCO X2)، تلاه (POCO F2 Pro)، ثم جاء (POCO M2 Pro) و (POCO X3 NFC).

وكما يوحي اسمه، فإن الهاتف هو نسخة مخففة من (Poco M2 Pro) الذي تم إطلاقه في شهر يوليو كإصدار معدل قليلاً من (Redmi Note 9 Pro).

ويأتي هاتف (Poco M2) بمواصفات مميزة بالنسبة لسعره، مثل معالج ثماني النواة، وكاميرا خلفية رباعية، وبطارية كبيرة.

وسيتم تقديمه بتكوينات مختلفة من حيث ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، بالإضافة إلى ثلاث خيارات للألوان.

وفي حال كان الهاتف الجديد يبدو مألوفًا، فإن هذا صحيح، وذلك لأنه عبارة عن إعادة تسمية لهاتف (Redmi 9 Prime)، الذي يعد في حد ذاته إعادة تسمية للعلامة التجارية العالمية (Redmi 9).

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (MIUI)، ومن المفترض أن يحصل على (MIUI 12) قريبًا.

ويتميز الجهاز بشاشة بقياس 6.53 إنشات وبدقة 1080×2340 بكسل، وهي محمية بزجاج (Corning Gorilla 3).

وهناك معالج (Helio G80) من ميدياتيك، مقترنًا بوحدة معالجة الرسومات (Mali G52) و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR4x) مع ما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع عبر بطاقة (microSD).

وفيما يتعلق بالتصوير، يحتوي (Poco M2) على كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور ومكالمات الفيديو، ويوجد مستشعر الكاميرا الأمامية في نتوء.

وتشمل خيارات الاتصال على الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق ودعم (VoLTE) المزدوج وشبكات (4G) وبلوتوث و (GPS) ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مم ومنفذ (USB Type-C).

وزودت الشركة الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط، إلى جانب طلاء (P2i) لمقاومة رذاذ الماء.

ويأتي (Poco M2) بتكوينين هما: 6+64 جيجابايت بسعر 149 دولارًا و 6+128 جيجابايت بسعر 170 دولارًا.

وسيتم تقديم الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود (Pitch Black) والأزرق (Slate Blue) والأحمر (Brick Red)، وسيطرح للبيع ابتداءً من 15 سبتمبر.