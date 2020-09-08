آبل ترد على Epic برفع دعوى مضادة وتطالبها بتعويضات

ردت شركة آبل اليوم الثلاثاء على معركتها القانونية مع شركة Epic Games الصانعة للعبة (فورتنايت) Fortnite الشهيرة، وقدمت ردًا ومطالبات مضادة تزعم أن شركة الألعاب انتهكت عقدها مع آبل، وتطلب مبلغًا غير محدد كتعويضات.

وقالت الشركة في ملف قدمته إلى محكمة المقاطعة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: “إن دعوى Epic Games ليست أكثر من خلاف أساسي على المال”. وأضافت: “حتى مع كون Epic Games تصور نفسها على أنها شركة (روبن هود) الحديثة، إلا أنها في الواقع مؤسسة بمليارات الدولارات لا تريد ببساطة دفع أي شيء مقابل القيمة الهائلة التي تحصل عليها من متجر التطبيقات”.

وبدأ الخلاف بين آبل و Epic Games في 13 آب/ أغسطس الماضي، عندما نشرت Epic Games نسخة من لعبة (فورتنايت) على متجر التطبيقات تضمنت طريقة للمستخدمين للدفع مقابل المحتوى داخل اللعبة دون إعطاء آبل عمولتها المعتادة بنسبة 30 في المئة. وأزالت آبل التطبيق من متجر التطبيقات، فرفعت Epic Games دعوى قضائية ضد آبل في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وفي 28 آب/ أغسطس، صعَّدت الشركة من المعركة بتعليق حساب المطور الخاص بشركة Epic Games، الأمر الذي يمنعها من إنشاء تطبيقات جديدة، أو تحديث لعبة (فورتنايت) على منصات آبل.

والآن، قررت آبل أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام، إذ تطلب من المحكمة تحميل Epic Games مسؤولية خرق العقد والتهم الأخرى، وتسعى لاستعادة جميع الأموال التي جمعتها (فورتنايت) من خلال نظام الدفع الخاص بها، وتسعى للحصول على أمر قضائي دائم يحظر آلية الدفع الخارجية في جميع التطبيقات، ومن ذلك لعبة (فورتنايت).

ويُعتقد أن رد شركة آبل يشير إلى أن Epic Games صدمتها، بل إنها لاحظت أن المديرين التنفيذيين في Epic Games “اعترفوا وشكروا آبل على دعمها والترويج لأحداث (فورتنايت)”، وذلك في تاريخ حديث هو شهر نيسان/ أبريل 2020.

وقالت الشركة في ملف المحكمة: إن Epic Games قد كسبت أكثر من 600 مليون دولار من متجر التطبيقات.

وجادلت Epic Games بأن صناعة هواتف آيفون تقمع المنافسة في السوق الحرة ، وطالبت بإصدار أمر قضائي أولي من شأنه إعادة (فورتنايت) إلى متجر التطبيقات وإعادة حساب المطور الخاص بها. ومن المقرر حاليًا عقد جلسة استماع في أواخر الشهر الحالي، ومع ذلك، فقد تتغير هذه التواريخ.