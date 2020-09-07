Poco تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Poco X3 NFC

أعلنت (بوكو) Poco – العلامة التجارية المستقلة عن شركة شاومي – عن هاتفها الذكي الأحدث (بوكو إس3 إن إف سي) Poco X3 NFC الذي يقدم العديد من الميزات مع أنه ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

ويحتوي الهاتف Poco X3 NFC معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 732جي) من شركة كوالكوم الأمريكية، ليكون بذلك أول هاتف ذكي في العالم يقدم هذا المعالج، وتقول الشركة الصينية: إنه “أقوى معالجات سلسلة سنابدراجون 700 الداعمة لشبكات الجيل الرابع 4G حتى الآن”.

ويقدم Poco X3 NFC أيضًا شاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وتدعم الشاشة معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز. أما الكاميرا الأمامية في تأتي ضمن الشاشة وبدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 مع دعم تقنية لدمج البكسلات لتقديم صور ذاتية (سيلفي) أفضل في ضوء النهار.

وعلى ظهر Poco X3 NFC، هناك أربع كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع حساس من نوع Sony IMX682 وفتحة عدسة f/1.73 وعدسات 6P. وهناك كاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة ومع فتحة عدسة f/2.2.

أما الكاميرتان الثالثة والرابعة في Poco X3 NFC، فهما تأتي بالدقة ذاتها، وهي 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتُستخدم إحداهما لتصوير الأجسام القريبة، أما الأخرى فتُستخدم لتصور العمق. ويستخدم الهاتف بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل: Skyscaping 3.0، و Night Mode، و ShootSteady.

ويمتاز هاتف Poco X3 NFC أيضًا ببطاريته التي تأتي بسعة 5,160 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط، وهو يأتي بالفعل مع شاحن باستطاعة 33 واط في صندوقه. وهناك أيضًا منفذ من نوع USB-C في الأسفل، إلى جانب منفذ لسماعات الأذن.

ويقدم Poco X3 NFC ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت القابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. ويدعم الهاتف تقنية الاتصال القريب المدى NFC، وتقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.1. ويدعم الهاتف مقاومة رذاذ الماء وفق معيار IP53. وتأتي الواجهة محميةً بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5، أما ظهر الهاتف، فهو مصنوع من البولي كاربونات.

ويدعم Poco X3 NFC تقنية LiquidCool Technology 1.0 Plus التي تشمل أنابيب حرارية نحاسية، وصفائح جرافيت لتبريد الجهاز وتبديد الحرارة. يُذكر أيضًا أن حساس بصمات الأصابع يأتي على جانب الهاتف ضمن زر الطاقة.

وسيتوفر هاتف Poco X3 NFC باللونين الرمادي، أو الأزرق، وذلك بسعر 229 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 269 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت. هذا، وسيبدأ طرح الهاتف اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء. ويمكن للمبكرين الحصول على الهاتف بسعر 199 يورو، أو 249 يورو اعتمادًا على ذاكرة التخزين.