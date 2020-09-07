3 إعدادات يجب ضبطها في هاتف أندرويد لحماية بياناتك

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فهناك الكثير من الإعدادات التي يجب عليك ضبطها للتأكد من تأمينه بشكل صحيح وحماية بياناتك، حيث تحتوي الإصدارات الحديثة من نظام أندرويد على العديد من ميزات الأمان والخصوصية المضمنة التي يمكنك تفعيلها من خلال الإعدادات لتأمين هاتفك.

فيما يلي سنستعرض 3 إعدادات يمكنك ضبطها في هاتف أندرويد لحماية بياناتك:

1- ميزة Find My Device:

ليس هناك شيء أسوأ من فقدان هاتفك أو سرقته؛ لذلك يجب تفعيل الإعدادات التي تساعدك في العثور عليه إذا فقدته أو سُرق منك.

بمجرد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى هاتف أندرويد الجديد الخاص بك باستخدام حساب جوجل، ستُفعل خدمة (تتبع الهاتف) Find My Device افتراضيًا، وهي خدمة مضمنة في هواتف أندرويد تتيح لك تتبع موقع هاتفك في حالة فقده، أو قفله عن بُعد، أو مسح البيانات عن بُعد أيضًا. وتجنبًا لحدوث أي خطأ يمكنك التأكد من تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك.

اضغط على قسم (الأمان) Security.

اضغط على خيار (العثور على جهازي) Find My Device، وتأكد من أنه مُفعل، وإن لم يكن كذلك اضغط على زر التبديل الموجود بجواره لتفعيله.

فور فقدان هاتفك؛ قم بفتح خدمة تتبع الهاتف، من خلال هذا الرابط https://myaccount.google.com/find-your-phone. وتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل المرتبط بالهاتف المفقود. وستظهر لك خريطة توضح أماكن وجود جميع الأجهزة المرتبطة بهذا الحساب.

2- ميزة Google Play Protect:

(Play Protect) هي أداة حماية من البرمجيات الضارة مُضمنة بشكل فعال في نظام أندرويد، تعتمد في عملها على خوارزميات التعلم الآلي من جوجل لفحص التطبيقات الموجودة في هاتفك بالإضافة إلى التطبيقات الجديدة التي تقوم بتنزيلها من متجر جوجل بلاي وأي مصدر آخر، للحفاظ على أمان جهازك وبياناتك وتطبيقاتك.

غالبًا ما تكون ميزة (Google Play Protect) مُفعّلة في هاتف أندرويد بشكل افتراضي، ولكن تجنبًا لحدوث أي خطأ يمكنك التأكد من تفعيلها وإجراء فحص يدوي للتطبيقات من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك.

اضغط على قسم (الأمان) Security.

اضغط على خيار (Google Play Protect)، سيظهر لك هنا موعد آخر فحص تم للتطبيقات، كما يمكنك الضغط على زر (فحص) Scan لإجراء فحص يدوي.

يمكنك أيضًا النقر على رمز الترس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى وتفعيل خيار (Scan apps with Play Protect) لفحص التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من خارج جوجل بلاي.

3- إدارة أذونات التطبيقات:

بمجرد الانتهاء من تثبيت تطبيق جديد في هاتفك، والبدء في استخدامه ستنهال عليك الكثير من الأذونات التي تطلب الوصول إلى بياناتك الخاصة مثل: موقعك الجغرافي، وجهات الاتصال، والصور، والكاميرا، والميكروفون، والمزيد.

وتكمن أُولى خطوات حماية بياناتك وخصوصيتك في هاتفك الذكي؛ في أن تكون حذرًا عند منح الأذونات لأي تطبيق في هاتفك، والتأكد من أن الإذن الذي يطلبه هو ضروري فعلًا لعمله، ومن المهم أيضًا مراجعة التطبيقات التي منحتها حق الوصول لهذه البيانات بانتظام وإتاحة الوصول فقط للتطبيقات التي تستخدمها حاليًا لحماية بياناتك.

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف أندرويد.



اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (أذونات التطبيق) App Permissions، حيث ستجد قائمتين، الأولى: بعنوان (أذونات) Permissions وهي تتضمن جميع الأذونات التي تطلب التطبيقات في هاتفك الوصول إليها، اضغط على أي إذن منها وستجد قائمة بجميع التطبيقات التي منحتها حق الوصول إليه ق ومن هنا يمكنك ضبطها.