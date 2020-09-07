هواوي قد تطلق أول هاتف بنظام HarmonyOS مطلع 2021

كانت شركة هواوي الصينية تأمل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في أن يكون نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة المسمى HarmonyOS جاهزًا للعمل على الهواتف الذكية في غضون ستة إلى تسعة أشهر قادمة، ولكن ذلك لم يحدث.

والآن، أفاد تقرير جديد بأن الشركة تعتزم إطلاق الإصدار الثاني من النظام خلال مؤتمر مطوري هواوي المقرر في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو الحدث الذي شهد الإعلان عن النظام العام الماضي. ووفقًا للتقرير، سيُطلق أول هاتف يعمل بنظام HarmonyOS مطلع العام المقبل.

وذكر التقرير أنه يوجد بالفعل هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل المذكور ومن المرجح أن يصل إلى السوق العام المقبل إلى جانب عدد من الأجهزة الجديدة، ومن ذلك: أجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ومنتجات إنترنت الأشياء الأخرى. ومن المتوقع أن تظهر أول ساعة ذكية تعمل بنظام HarmonyOS قبل نهاية العام الحالي.

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة على قائمة سوداء تجارية تمنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية ما لم تحصل تلك الشركات على إذن حكومي. ويعني هذا أن هواوي غير قادرة على العمل مع جوجل، المالكة لمنصة أندرويد المشغلة لغالبية الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، ويضع فقدان القدرة على استخدام أندرويد من جوجل هواتف هواوي في وضع غير مؤات في الأسواق خارج الصين.

وتهيئ هواوي نظامها التشغيلي المسمى HarmonyOS، والذي كشفت عنه الشركة في شهر آب/ أغسطس 2019، وتخطط لجعله أكثر من مجرد نظام تشغيل للهاتف الذكي يحل محل نظام أندرويد.

ووصفت الشركة في السابق نظامها التشغيلي على أنه منصة تشغل العديد من الأجهزة، بما في ذلك الساعات الذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وأجهزة التلفزيون، وأكثر من ذلك.

وقال مسؤول في الشركة العام الماضي: إن HarmonyOS ليس بديلًا لنظام أندرويد، بل إنه الجيل التالي من أندرويد، وكشفت الشركة حتى الآن عن أجهزة تلفزيون تعمل بنظام HarmonyOS، ومن ذلك: Vision و Honor Vision و Honor Vision Pro.

وأوضحت الشركة الصينية سابقًا أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتمكن من تطوير بديل حقيقي لنظام أندرويد، كما قال المسؤول في شهر آب/ أغسطس 2019: إن الشركة لم يكن لديها خطط لتطوير هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS في ذلك الوقت، مضيفًا أن ذلك قد يتغير إذا استمر الحظر.