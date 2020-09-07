هواوي تعلن عن Huawei Y9a مع كاميرا رباعية

كشفت شركة هواوي النقاب رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية المسمى (Huawei Y9a)، وذلك بعد تسريب العديد من الأخبار حول التصميم والمواصفات الرئيسية للهاتف في الشهر الماضي.

ويتمحور تصميم هاتف (Huawei Y9a) حول شاشة (IPS LCD) بقياس 6.63 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل، مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 92 في المئة بدون أي نتوء أو شق.

ويأتي الجهاز كنسخة معدلة من (Huawei Enjoy 20 Plus) الذي تم إطلاقه في الصين حديثًا، لكن على عكس (Huawei Enjoy 20 Plus) – الداعم لشبكات الجيل الخامس عبر معالج (Dimensity 720) – فإن هذا الهاتف يعمل بمعالج (Helio G80) من ميدياتيك.

وكما هو الحال مع هواتف هواوي الذكية الأخرى الحديثة، فإن هذا الهاتف أيضًا يفتقر إلى دعم خدمات جوجل المحمولة.

ويتعين على المستخدم الاعتماد على (AppGallery) من هواوي لتنزيل التطبيقات، لكنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 بواجهة المستخدم (EMUI 10.1).

ويحتوي هاتف (Huawei Y9a) على 128 جيجابايت من سعة التخزين القابلة للتوسيع، وهناك خياران لذاكرة الوصول العشوائي – 6 جيجابايت و 8 جيجابايت.

وتتوفر نسخة 8 جيجابايت في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وبعض البلدان في آسيا الوسطى فقط.

وللتصوير، يأتي هاتف (Huawei Y9a) مع كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 120 درجة وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مثبتة على آلية منبثقة، كما يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بميزة التثبيت الإلكتروني للفيديو، مما يساعد في تسجيل مقاطع فيديو ثابتة.

ويتم تزويد الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، لكن إفريقيا والشرق الأوسط وبعض البلدان في آسيا الوسطى تحصل على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 40 واط.

وتشمل المزايا الأخرى لهاتف (Huawei Y9a) قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومنفذ (USB-C) ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويأتي الهاتف الذكي بثلاثة خيارات لونية هي: الفضي (Space Silver) والزهري (Sakura Pink) والأسود (Midnight Black).

ويبلغ سعر الهاتف 239 دولارًا (200 يورو) في العراق، وسيكون متاحًا للطلب الأولي اعتبارًا من 12 سبتمبر.