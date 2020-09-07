كيف يمكنك مشاهدة فيلم Mulan في منصة Disney Plus؟

بعد طول انتظار والكثير من التأجيلات بسبب فيروس كورونا، طرحت شركة (ديزني) Disney أخيرًا فيلم (مولان) Mulan عبر منصتها لبث الفيديو (ديزني بلس) Disney Plus مباشرة، حيث يمكن مشاهدة الفيلم عبر جميع الأجهزة، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشاشات الذكية والحواسيب بعد دفع رسوم إضافية.

إليك كيفية مشاهدة فيلم Mulan في منصة Disney Plus:

كان من المقرر أن يُطرح فيلم Mulan للعرض عبر صالات السينما خلال شهر مارس الماضي، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا وحالات الإغلاق التي شهدتها دور السينما في جميع أنحاء العالم لمنع انتشار الفيروس، قامت شركة ديزني بتأجيل الطرح.

ومنذ ذلك الحين أصبحت التأجيلات هي السِمة البارزة لطرح الفيلم المنتظر بشدة، ولكن أخيرًا اتخذت الشركة المنتجة للفيلم ديزني خطوة جريئة للغاية، حيث قررت طرح الفيلم في البلدان التي فتحت صالات السينما، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتها لبث الفيديو (ديزني بلس) Disney Plus لمشاهدته بعد دفع رسوم إضافية بقيمة 29.99 دولارًا، بالإضافة إلى قيمة الاشتراك الشهري الاعتيادية التي تبلغ 6.99 دولارات سواء للمشتركين القدامى أو الجُدد.

وبالرغم من أن ميزانية فيلم Mulan بحسب التقارير قد وصلت إلى أكثر من 200 مليون دولار، وكانت الشركة تنتظر طرحه في صالات السينما عالميًا لتحقيق الأرباح، إلا أن هذه الخطوة من شركة ديزني تبدو واعدة للغاية ومن المتوقع أن تُغير من إستراتيجيات إطلاق الأفلام في هوليوود في المستقبل.

حيث اُستقبل الفيلم بحفاوة بالغة من النقاد، ومراجعات إيجابية للغاية في مواقع تقييم الأفلام منذ إطلاقه في 4 سبتمبر الحالي، ومن المتوقع له أن يحقق أرباح جيدة.



كيفية مشاهدة فيلم Mulan في منصة بث الفيديو Disney Plus:

ملاحظة: خدمة بث الفيديو (ديزني بلس) Disney Plus – حتى الآن – متوفرة في دول محدودة، ولكن بالرغم من ذلك إذا لم تكن متاحة حتى الآن في بلدك يمكنك استخدام الوصول إلى الخدمة لمشاهدة فيلم Mulan عبر تثبيت إحدى خدمات (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN في جهازك.

ويمكنك زيارة قسم العروض الخاصة بتطبيقات VPN في موقعنا للحصول على إحدى التطبيقات المتوفرة بخصومات رائعة وبعضها لديها خصم تتيح لك الاشتراك مدى الحياة.

لمساهدة الفيلم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق (ديزني بلس) Disney Plus في جهازك سواء الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب أو عبر موقع disneyplus.com

حدد فيلم Mulan في شاشة Disney Plus الرئيسية.

اضغط على خيار (الحصول على وصول مميز) Get Premier Access.

في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار 29.99 دولارًا في الأسفل لشراء حق الوصول إلى الفيلم ومشاهدته.

بمجرد خصم المبلغ من محفظتك المالية، يمكنك مشاهدة فيلم Mulan وإعادة مشاهدته بقدر ما تريد في أي جهاز.

ملاحظة: دفع الرسوم الإضافية لمشاهدة الفيلم لا يعني شراءك للفيلم بشكل نهائي، لكن يمكنك مشاهدته في أي وقت طالما لا تزال مشتركًا في خدمة (Disney Plus)، وإذا كنت لا تُريد دفع هذه الرسوم الإضافية فيمكنك الانتظار حتى يوم 4 من شهر ديسمبر القادم لمشاهدته بدون تكلفة إضافية.