كيفية إصلاح خطأ البريد الصوتي المرئي في هواتف آيفون

يتيح لك البريد الصوتي المرئي معرفة من ترك لك بريدًا صوتيًا وسماعه ومعاودة الاتصال بالشخص وحذف الإدخال وما إلى ذلك، ومع ذلك، نادرًا لا تظهر نصوص بريدك الصوتي أو قد لا ترى أي إدخالات، باختصار، أي خطأ ذي صلة مثل البريد الصوتي المرئي غير متوفر حاليًا هو أمر ليس بالجيد، وبالتالي قد ترغب في معالجته.

كيفية إصلاح خطأ البريد الصوتي المرئي غير متاح حاليًا على آيفون:

تمكين وتعطيل وضع الطائرة:

يقوم وضع الطائرة بفصل جميع الاتصالات، وعندما تقوم بإيقاف تشغيله، فإنه يعمل نوعًا ما كتحديث للبيانات الخلوية وشبكة الواي فاي، ولإصلاح خطأ البريد الصوتي المرئي يجب وضع هاتف آيفون في وضع الطائرة، ثم قم بتعطيله.

تشغيل بيانات الجوال:

شارك العديد من الأشخاص في مجتمعات آبل وفي أماكن أخرى أنه لضمان العمل المثالي في البريد الصوتي المرئي أنه من الضروري تمكين البيانات الخلوية.

إعادة تشغيل هاتف آيفون:

تتضمن عملية إعادة التشغيل إيقاف تشغيل جهازك وإعادة تشغيله بعد دقيقة، فعند إعادة تشغيل جهازك الآيفون سيتم إصلاح العديد من مواطن الخلل المؤقتة في البرامج وإصلاحها تلقائيًا.

تثبيت التحديثات:

مثلما تقدم شركة آبل تحديثات (iOS) لهاتف آيفون، يقوم مشغل شبكة الجوال أيضًا بدفع التحديثات لضمان اتصال وتشغيل ممتاز للمكالمات والنصوص والبريد الصوتي وما إلى ذلك، وبالتالي من الضروري أن تأخذ لحظة سريعة وتتعلم كيفية تحديث إعدادات الناقل.

إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة:

بعد إعادة ضبط إعدادات الشبكة، ينسى هاتف آيفون جميع شبكات الواي فاي، وأجهزة البلوتوث، وتكوينات الشبكات الافتراضية المرتبطة وما إلى ذلك، ويتم إما مسح جميع إعدادات الشبكة المخصصة الأخرى أو استعادتها إلى الوضع الافتراضي، لكن الرجاء ملاحظة أن هذا لن يؤدي إلى حذف البيانات الشخصية مثل التطبيقات والموسيقى والصور وما إلى ذلك.

البريد الصوتي:

إذا لم يساعد أي من الحلول المذكورة أعلاه يتعين عليك الاتصال بالبريد الصوتي وإدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك لسماع الرسائل.

الاتصال بدعم مشغّل شبكة الجوّال:

إذا كنت تعتقد أنك تواجه أخطاء بالبريد الصوتي باستمرار، فيتعين عليك الاتصال بدعم مشغل شبكة الجوال حيث يرشدونك وفقًا لذلك.