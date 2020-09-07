شاومي تطلق جهاز Android TV رخيص الثمن

أضافت شركة شاومي جهاز تلفاز جديد إلى تشكيلة (Android TV) الحالية في الهند يُطلق عليه اسم (Mi TV 4A Horizon Edition).

ويتميز الطراز الجديد من شاومي بشاشة بقياس 43 إنشًا وبدقة 1920×1080 بكسل مع إطار رفيع وبسعر رخيص يبلغ نحو 315 دولارًا أمريكيًا.

وهناك خيار آخر بشاشة بقياس 32 إنشًا وبدقة 1368×768 بكسل في السلسلة، لكن بسعر يبلغ نحو 184 دولارًا أمريكيًا.

وشهدت شاومي نجاحًا هائلاً في مجال التلفاز الذكي في الهند، واجتاحت أجهزة التلفاز الذكي التي تنتجها الشركة السوق الهندية وساعدت شاومي في الاستحواذ على 30 في المئة من سوق التلفاز الذكي في البلاد.

وتهدف الشركة من خلال سلسلة (Mi TV 4A Horizon Edition) الجديدة إلى زيادة حصتها في السوق عبر تزويد المستخدمين بتجربة مشاهدة أكثر تميزًا وبسعر مناسب نسبيًا.

وبالنظر إلى أنه جهاز (Android TV)، فإن (Mi TV 4A Horizon Edition) الجديد يتميز بدعم مكتبة ضخمة من التطبيقات بفضل متجر جوجل بلاي المدمج.

ويمكنك أيضًا الحصول على دعم أصلي لجوجل كروم كاست (Google Chromecast) ومساعد جوجل (Google Assistant) و (Google Data Saver).

ويعمل (Mi TV 4A Horizon Edition) بإصدار (Android TV) المستند إلى أندرويد 9، الذي طرحته شركة جوجل في نهاية عام 2019.

وأعلنت شركة جوجل عن إصدار (Android TV) استنادًا إلى أندرويد 10 في شهر ديسمبر 2019، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل وصول هذا التحديث إلى أجهزة التلفاز.

ومع ذلك، فإن أجهزة (Android TV) من شاومي تأتي بواجهة خاصة بها، ولا يختلف (Mi TV 4A Horizon Edition) في ذلك.

ويتميز التلفاز بواجهة المستخدم (PatchWall 3.0) مع دعم البحث الشامل وصفحة رياضية خاصة مدعومة من (Disney Plus Hotstar) ورسوم متحركة محسنة وتمرير أفقي والمزيد.

وفي حال كنت تتساءل عن خدمات البث التي تحصل عليها على التلفاز، فلا داعي للقلق لأنه يدعم جميع المنصات الرئيسية، من ضمنها نيتفليكس و (Amazon Prime Video) و (Disney Plus Hotstar).

وحصل جهاز (Mi TV 4A Horizon Edition) الجديد على معالج رباعي النواة (Cortex-A53)، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.

وهناك أيضًا ثلاثة منافذ (HDMI)، ومنفذين (USB-A)، ومنفذ (Ethernet)، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، وبالنسبة للصوت، تم تجهيز التلفاز بسماعات 20 واط وصوت (DTS-HD).