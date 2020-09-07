تحديث ويندوز 10 يوقظ الحاسب من السكون.. إليك كيفية حل المشكلة

يعاني نظام ويندوز 10 في تحديثه الأخير من خطأ يتسبب في استيقاظ الأجهزة بشكل غير متوقع من وضع السكون، فبعد طرح التحديث الاختياري لشهر سبتمبر 2020 من شركة مايكروسوفت، بدأ مستخدمو ويندوز 10 بالإبلاغ عن استمرار استيقاظ أجهزتهم حتى عند تمكين وضع السكون.

اشتكى أحد المستخدمين في منتدى مايكروسوفت قائلًا:”عندما أغلق الغطاء، اضغط على زر الطاقة، أو حدد وضع السكون في قائمة الطاقة أو قائمة (win-x)، بدلاً من وضع السكون تنطفئ الشاشة ببساطة، ولا ينتقل الحاسب المحمول إلى وضع السكون حتى بعد تركه بمفرده “.

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه المشكلة، حيث اشتكى المستخدمون أولاً من التنبيهات العشوائية بعد طرح تحديث ويندوز 10 مايو 2020 المعرض للخلل وقيل إن المشكلة قد تم إصلاحها باستخدام ويندوز 10 KB4568831.

وفقًا لموقع (Windows Latest)، يُقال إن عملية (Windows Update) التي يطلق عليها اسم (MoUSO Core Worker Process) هي السبب الأساسي للمشكلة، ووفقًا للتقرير، يتسبب ذلك في تعطل وضع السكون على الأجهزة التي طبقت ويندوز 10 الإصدار 2004 ولديها تحديث اختياري معلق للتثبيت.

كيفية إصلاح هذه المشكلة:

هناك طريقة لإصلاح مشكلة وضع السكون، فتقارير ويندوز الأخيرة تشير إلى أنه من خلال تعديل إعدادات (Windows Update) لمنع الخدمة من العمل في ساعات فردية يمكنك حل المشكلة، وستحتاج ببساطة إلى إعادة تشغيل جهازك الحاسب، لكن لم تؤكد شركة مايكروسوفت بعد ما إذا كانت ستصدر إصلاحًا رسميًا للمشكلة.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت كشفت أن نظام التشغيل ويندوز 10 سيحصل على واحدة من أكثر مزايا البرامج فائدة الموجودة في منصة iOS للجوال من آبل. حيث سترحب مجموعة أجهزة الحاسب الشخصي قريبًا بميزة مؤشر شريط المسافة التي كانت شائعة منذ فترة طويلة لمستخدمي الهواتف المحمولة، مما يمنح مزيدًا من التحكم في مكان التنقل على الشاشة ببساطة عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح المسافة أثناء تحريك إصبعك. حيث قدمت شركة آبل مؤشر المسافة في نظام التشغيل (iOS 12)، مع ميزة رد الاتصال لتمرير لوحة المفاتيح التي شوهدت على أجهزة (BlackBerry) في الماضي.