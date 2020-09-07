الصين تعلن عن موقفها بشأن القيود المحتملة على شركة SMIC

هاجمت الصين الحكومة الأمريكية بسبب قيود التصدير المحتملة على شركة (إس إم آي سي) SMIC التي تُعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: يوم السبت إنها تدرس إضافة SMIC إلى ما يسمى بـ (قائمة الكيانات) Entity List التابعة لوزارة التجارة، مما سيُصعِّب على الشركة الحصول على قطع غيار مصنوعة في الولايات المتحدة، مما قد يضر بالإنتاج.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (تشاو ليجيان) يوم الإثنين واشنطن بـ “الهيمنة الصارخة”، مضيفًا أن بكين “تعارض بشدة” مثل هذه الأعمال.

وقال تشاو للصحفيين: “لقد اتخذت الصين موقفًا رسميًا بشأن القمع الأمريكي غير المبرر للشركات الصينية”. وأضاف: “لفترة من الزمن، عممت الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي واستخدمت سلطة الدولة لوضع جميع أنواع القيود على الشركات الصينية”.

وقال أيضًا: “ما تفعله الولايات المتحدة يُسقط ورقة التين لاقتصاد السوق والمنافسة العادلة التي طالما كانت الولايات المتحدة تروج لها”. وأضاف: “هذا لا يكسر قواعد التجارة الدولية وسلسلة الصناعة العالمية وسلسلة التوريد وسلسلة القيمة فحسب، بل إنه يُفسد أيضًا المصالح الوطنية وصورة الولايات المتحدة نفسها”.

ولطالما زعم المسؤولون الأمريكيون أن شركات التقنية الصينية تشكل خطرًا على الأمن القومي. فعلى سبيل المثال، أُضيفت هواوي إلى قائمة الكيانات العام الماضي، وهي خطوة أثرت بشدة على الأعمال الدولية لعملاق الاتصالات. وتجبر الحكومة أيضًا شركة (بايت دانس) ByteDance على بيع عملياتها في الولايات المتحدة من تطبيقها الشهير (تيك توك) TikTok الشهير.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت: “تعمل وزارة الدفاع حاليًا مع الوكالات المشتركة في تقييم المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت إجراءات SMIC تستدعي إضافتها إلى قائمة كيانات وزارة التجارة”. وأضاف: “مثل هذا الإجراء سيضمن أن جميع الصادرات إلى SMIC ستخضع لمراجعة أكثر شمولاً”.

ويُقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قلقة من مساعدة SMIC للجيش الصيني. ونفت SMIC يوم السبت ذلك، ووصفت هذه المزاعم بأنها “بيانات غير صحيحة واتهامات كاذبة”.

وفي حال أضافت الولايات المتحدة SMIC إلى قائمة الكيانات، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية المتوترة. وبالنظر لوجود بدائل قليلة في بعض الأحيان أو عدم وجود بدائل للأجزاء الأمريكية، فقد تواجه صعوبات شديدة في تنمية مصانعها أو صيانتها.

وقد يعيق هذا بدوره العملاء، الذين من ضمنهم هواوي وغيرها من عمالقة التقنية، وقد تُوسع الصين انتقامها وتلحق الضرر بالشركات الأمريكية التي تعتمد على التصنيع الصيني وقطع الغيار لمنتجاتها.

وركزت الصين كثيرًا على تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية، وهي خطوة اكتسبت مزيدًا من الزخم وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال SMIC متخلفة عن منافسيها، مثل TSMC التايوانية وسامسونج الكورية الجنوبية من حيث التقنية.