إيطاليا تحقق مع آبل وجوجل ودروب بوكس بشأن خدمات التخزين

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية اليوم الاثنين أنها ستحقق في خدمات التخزين السحابية التي تديرها آبل، ودروب بوكس، وجوجل بعد سماع العديد من الشكاوى بشأن الممارسات التجارية غير العادلة المزعومة.

وقالت (هيئة المنافسة والسوق) The Competition and Market Authority: إنها بدأت ستة تحقيقات كاملة في خدمات التخزين السحابية: (جوجل درايف) Google Drive، و(آيكلاود) iCloud من آبل، و(دروب بوكس) DropBox.

ووفقًا لبيان من الهيئة، فإنها تحقق فيما إذا قد فشلت الشركات الثلاث في الإشارة على نحو صحيح إلى كيفية جمع خدماتها لبيانات المستهلك واستخدامها لأغراض تجارية. كما يسعى أيضًا إلى تحديد ما إذا قد فشلت (دروب بوكس) في تقديم تعليمات واضحة وسهلة الوصول بشأن كيفية إلغاء المستهلكين عقودهم مع الخدمة، أو متابعة تسوية المنازعات خارج المحكمة.

ويأتي التحقيق في أعقاب دفعة أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي لشركات التقنية لتوضيح أحكامها وشروطها، وتوفير حماية خصوصية أكبر للمستهلكين. وفي العام الماضي، وافقت شركة فيسبوك على تغيير شروطها وأحكامها تحت ضغط من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، داهم المسؤولون الإيطاليون المكاتب المحلية لشركتي آبل، وأمازون كجزء من تحقيق منافسة منفصل. ويسعى هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا قد انخرطت آبل، وأمازون في تعاون مضاد للمنافسة في بيع منتجات آبل وسماعات (بيتس) Beats.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت في شهر حزيران/ يونيو الماضي تحقيقين في مكافحة الاحتكار ضد شركة آبل بشأن متجر التطبيقات App Store، وممارسات نظام الدفع المحمول Apple Pay، حيث تعمل الكتلة الأوروبية على زيادة استهداف منصات الإنترنت التي تعتمد عليها آلاف الشركات في الأعمال التجارية.

وقالت المفوضية الأوروبية وقتئذ: يتعلق التحقيق الأول بخرق آبل لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي من خلال سياسات متجر تطبيقاتها، التي تجبر مطوري التطبيقات على البيع للعملاء باستخدام نظام الشراء الخاص بها، والقواعد التي تمنعهم من إبلاغ المستخدمين بالمنتجات الرخيصة في مكان آخر.

وغطّى التحقيق أيضًا جميع التطبيقات التي تتنافس مع آبل في أوروبا، التي يمكن أن تكون تطبيقات icloud وألعابًا، وذلك بعد المعلومات غير الرسمية التي تلقاها المنظمون.