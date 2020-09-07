أمريكا تدرس فرض حظر تجاري على SMIC

تدرس إدارة ترامب كونها ستفرض قيودًا على الصادرات على أكثر الشركات المصنعة تقدمًا في الصين لأشباه الموصلات (SMIC)، وهي خطوة يمكن أن توقف طموحات الصين لتصبح معتمدة على نفسها فيما يتعلق بالتقنيات الحيوية.

وأكدت وزارة الدفاع لصحيفة وول ستريت جورنال أن الوكالات تناقش هل ينبغي إضافة شركة شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC) إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة، وهي خطوة تتطلب من الشركات أن تمر عبر طبقة صعبة من المراجعة قبل تصدير أي تقنية أمريكية إلى الشركة الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: يضمن مثل هذا الإجراء أن جميع الصادرات إلى (SMIC) ستخضع لمراجعة أكثر شمولاً.

وتراجعت أسهم شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، الشركة الكبرى لتصنيع الرقاقات في الصين، بعد أن قالت الحكومة الأمريكية: إنها تدرس وضع قيود على التصدير على الشركة، مما قد يحظر التجارة مع الشركات الأمريكية.

وبصفتها الشركة الكبرى لتصنيع الرقاقات في الصين، ستعاني شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية من ضربة خطيرة، بحيث لن تتمكن من الحصول على الكثير من المعدات الأمريكية التي تستخدمها لصنع الرقاقات واختبارها.

وقالت مصادر تحدثت إلى وول ستريت جورنال: إن هناك مخاوف من أن (SMIC) ربما تساعد في البنية التحتية الدفاعية للصين.

وأصدرت شركة الدفاع الأمريكية (SOS International) حديثًا تقريرًا يدعي أن (SMIC) عملت مع واحدة من كبرى شركات الدفاع في الصين، وأن باحثين جامعيين مرتبطين بالجيش الصيني كانوا يصممون مشاريع لاستخدام تقنية (SMIC).

وقالت شركة الدفاع الأمريكية (SOS International): إنه قد يكون من المستحيل بالنسبة لجهود الباحثين استخدام رقاقات مصنوعة في أي مكان آخر.

وشجبت (SMIC) تقرير شركة الدفاع الأمريكية المزعوم، وأصرت على أنها تقدم الرقاقات والخدمات للاستخدامات المدنية فقط، وأنه ليس لها علاقة بالجيش الصيني.

وقد دافعت شركة الدفاع الأمريكية عن التقرير، وقالت: إن (SMIC) متأصلة بعمق في المشاريع العسكرية.

ولم تثبت الروابط العسكرية بشكل راسخ، وليس هناك ما يضمن أن المناقشات ستؤدي إلى حظر.

وفي حال أضافت الولايات المتحدة (SMIC) إلى القائمة السوداء، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية المتوترة.

وبالنظر لوجود بدائل قليلة في بعض الأحيان أو عدم وجود بدائل للأجزاء الأمريكية، فقد تواجه صعوبات شديدة في تنمية مصانعها أو صيانتها.

وقد يعيق هذا بدوره العملاء، من ضمنهم هواوي وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينيين، وقد توسع الصين انتقامها وتلحق الضرر بالشركات الأمريكية التي تعتمد على التصنيع الصيني وقطع الغيار لمنتجاتها.

وركزت الصين كثيرًا على تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية، وهي خطوة اكتسبت مزيدًا من الزخم وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال (SMIC) متخلفة عن منافسيها، مثل (TSMC) التايوانية وسامسونج الكورية الجنوبية من حيث التكنولوجيا.