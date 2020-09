سيجعل أفضل برنامج لتصميم مواقع الويب من السهل إنشاء مواقع الويب على اختلاف هدفها، إما عن طريق استخدام محرر السحب والإفلات حيث يمكنك الجمع بين العناصر المختلفة بسهولة دون تشفير، أو نظام أساسي للبرامج يتضمن تخصيص كود الويب مثل (HTML & CSS) وحتى (JavaScript) لاحتياجاتك الخاصة.

كما هو الحال مع أي مسعى كبير، فإن تصميم مواقع الويب يتمحور حول الإلهام والمثابرة، حيث كان في الماضي إنشاء موقع الويب هو من اختصاص المبرمجين، ولكن لم يعد هذا هو الحال بعد الآن نظرًا لوجود العديد من الأدوات التي تقوم بتبسيط العملية.

أبرز 3 برامج لتصميم مواقع الويب في 2020:

Adobe Dreamweaver CC:

هو تطبيق قديم يسمح لك بترميز تصميم مواقع الويب دون الحاجة إلى معرفة الكثير عن البرمجة، حيث يعمل من خلال مزيج من التحرير المرئي وتحرير (HTML).

من الميزات الجيدة للبرنامج أنه يتيح لك إنتاج تصميم سريع الاستجابة، مما يعني أنه يمكن تحسين موقع الويب للعرض على أجهزة الحاسب المكتبية والأجهزة المحمولة دون تقييد تجربة المستخدم.

Wix:

يعتبر أفضل برامج تصميم مواقع الويب للمبتدئين، فهو منشئ موقع الويب أكثر من كونه نظامًا أساسيًا للتشفير، ولكنه أحد أشهر منشئي مواقع الويب عبر الإنترنت، حيث يقدم مجموعة من الخطط والمنتجات، كما يحوي الإصدار المجاني على علامة (Wix) التجارية ومساحة تخزين محدودة (500 ميجابايت) ونطاق ترددي، ولكن الخطة غير المحدودة هي الأنسب.

تعمل المجموعة الممتازة المكونة من أكثر 500 قالب على المساعدة في بدء عملية التصميم بسرعة، حيث يمنحك محرر السحب والإفلات جميع أنواع الأدوات والمزايا التي يمكنك استكشافها – محرر صور وخلفيات فيديو ورسوم متحركة وأزرار الشبكات الاجتماعية ومدونة موقع متكاملة – ويمكن تعديل كل شيء تقريبًا وضبطه وإعادة تصميمه.

WordPress:

يعد (WordPress) طريقة بديلة لإعداد وتصميم مواقع الويب حيث يختلف نوعًا ما عن العروض الأخرى التي ذكرناها هنا، لأنه في الواقع نظام إدارة محتوى (CMS). وتكمن القوة هنا في أنه من السهل إنشاء موقع الويب في دقائق.

في الواقع، تتضمن العديد من حزم استضافة الويب تثبيت (WordPress) بنقرة واحدة من لوحة التحكم الخاصة بهم، ولكن حتى بدون ذلك، فإن تثبيت (WordPress) سهل نسبيًا.

بمجرد التثبيت، تكون الواجهة الخلفية للإدارة والتنظيم سهلة الاستخدام للغاية، حيث يمكنك استخدام قوالب تصميم (WordPress) الحالية لموقعك على الويب، ولكن على الأرجح سترغب في تنزيل وتثبيت قالب (WordPress) مجاني أو متميز موجود – وكل ذلك يمكن القيام به ببضع نقرات.

