TCL تعلن عن جهازي أندرويد لوحيين

أعلنت شركة (TCL) في (IFA 2020) عن عدد قليل من الأجهزة المحمولة وملحقاتها، من ضمنها جهازي حاسب لوحيين جديدين يعملان بنظام أندرويد، وسماعات أذن لاسلكية، وساعة ذكية لكبار السن.

كما كشفت الشركة عن تقنية عرض جديدة تعد بديلاً للحبر الإلكتروني الملون تسمى (NXTPAPER)، التي تقول: إنها المزيج الفني للشاشة والورق وتتويج لعامين من البحث عن المنتج وتصميمه بالإضافة إلى 11 براءة اختراع لحماية العين.

وربما تكون الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد هي أكثر المنتجات إثارة للاهتمام في المجموعة، حيث يتميز الطراز الأعلى بشاشة عريضة بقياس 10.36 إنشات مع حافات رفيعة وبدقة 2000×1200 بكسل؛ حتى أنه يأتي مع قلم.

ولن تقترب المواصفات الداخلية من شيء مثل (Samsung Galaxy Tab S7)، لكن الشركة تضع (TCL 10 Tab Max) كخيار ممتاز لمشاهدة مقاطع الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو بفضل الميكروفونات الثنائية المجال البعيد.

ومن المقرر أن يتم شحنه في الربع الرابع مقابل 299 يورو (طراز الجيل الرابع) و 249 يورو (طراز الشبكة اللاسلكية فقط).

وهناك أيضًا (TCL 10 Tab Mid) مقابل سعر أقل، لكن يتعين عليك تحمل حافات أكبر حجمًا حول شاشته بقياس 8 إنشات، ويتم تشغيله بواسطة (Snapdragon 665)، ويوفر نظامًا للصوت قويًا، ويأتي (TCL 10 Tab Mid) في الربع الرابع مقابل 229 يورو.

ويحتوي كلا الجهازين اللوحيين على وضع مخصص للأطفال، وتقول (TCL): إن شاشتيهما تنتج ضوء أزرق منخفض.

كما أعلنت الشركة عن سماعات أذن لاسلكية حقيقية، وهي (MoveAudio S200)، التي توجد ضمن فئة الأسعار المنخفضة التي تقل عن 100 يورو.

وتتشابه السماعة مع (AirPod) من حيث التصميم، لكن (TCL) تقول: إنه يمكنك توقع 3.5 ساعات من عمر البطارية المستمر (حتى 23 إجماليًا مع الحافظة)، وزمن انتقال منخفض عند مشاهدة مقاطع الفيديو، وميزات مريحة، مثل الإيقاف التلقائي عند إزالة سماعة الأذن.

وتحتوي السماعات على أربع ميكروفونات مع ميزة تقليل الضوضاء الإلكترونية عند إجراء المكالمات للحفاظ على صوتك عالٍ وواضح، وهي مقاومة للغبار والماء وفقًا لمعيار (IP54) وستباع بسعر 99 يورو عند طرحها عالميًا في نهاية هذا الشهر.

وهناك أيضًا ساعة ذكية لكبار السن تطلق عليها (TCL) اسم (MoveTime Family Watch)، حيث يهدف الجهاز إلى مساعدة كبار السن في الحفاظ على استقلاليتهم من خلال ميزات تتبع النشاط واكتشاف السقوط ومراقبة معدل ضربات القلب والاتصال بدون استخدام اليدين.

وتوفر الساعة أيضًا تذكيرات بالأدوية والنشاط، وفي حال تم اكتشاف سقوط مرتديها، فإنه يتم إخطار جهات اتصال الطوارئ في غضون 60 ثانية ويتم تزويدها بموقع مرتديها، كما تعرض الساعة تنبيهات إذا اكتشفت أن معدل ضربات القلب يعمل بشكل غير منتظم.

وتحتوي الساعة على شاشة (OLED) بقياس 41×48.5 مم، وهي مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار (IP67)، وتقول (TCL): إنها تمتثل لقانون حماية خصوصية المستهلك (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وستطلق ساعة (MoveTime Family Watch) هذا الخريف في أمريكا الشمالية وأوروبا مقابل 229 يورو.