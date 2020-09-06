ويندوز 10 يوفر ميزة من أفضل مزايا iOS لجهازك الحاسب

كشفت شركة مايكروسوفت أن نظام التشغيل ويندوز 10 سيحصل على واحدة من أكثر مزايا البرامج فائدة لمنصة iOS للجوال من آبل.

حيث سترحب مجموعة أجهزة الحاسب الشخصي قريبًا بميزة مؤشر شريط المسافة التي كانت شائعة منذ فترة طويلة لمستخدمي الهواتف المحمولة، مما يمنح مزيدًا من التحكم في مكان التنقل على الشاشة ببساطة عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح المسافة أثناء تحريك إصبعك.

قدمت شركة آبل مؤشر المسافة في نظام التشغيل (iOS 12)، مع ميزة رد اتصال لطيفة لتمرير لوحة المفاتيح التي شوهدت على أجهزة (BlackBerry) في الماضي.

مؤشر ويندوز 10:

تقول شركة مايكروسوفت إنه يمكن تشغيل لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس على أي جهاز حاسب من زر لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس على شريط المهام، على الرغم من أن المستخدمين قد يحتاجون إلى تمكين ذلك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن أو الضغط مع الاستمرار على شريط المهام، ثم تحديد إظهار زر لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس في القائمة.

ستظهر الميزة كجزء من إصدار ويندوز 10 المستقبلي، مع ملاحظة مايكروسوفت قد تطلق الإصدار كجزء من ويندوز 10 في معاينة build 20206، حيث أن هذه الميزة كانت طلبًا شائعًا من المستخدمين حول العالم.

قالت مايكروسوفت: “كل ما عليك فعله هو وضع إصبعك على شريط المسافة ومرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل، وبينما يتحرك إصبعك، يتحرك المؤشر – حرف أو سطر واحد في كل مرة”.

يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين يستخدمون ويندوز 10 على الأجهزة اللوحية، ويمكن أن تكون ميزة رئيسية لأجهزة مايكروسوفت المحمولة الجديدة مثل (Surface Duo)، حيث تستعد الشركة أيضًا لإصدار الجيل التالي من (Windows 10x)، المصمم خصيصًا للأجهزة القابلة للطي.

يأتي (Build 20206)، الذي تم إصداره للمختبرين في قناة (Dev)، مع إصدار جديد ومحسن من إملاء ويندوز والذي تمت إعادة تسميته بالكتابة الصوتية، وكما كان الحال مع الإملاء، من الممكن استخدام الكتابة الصوتية في أي مكان في نظام التشغيل ويندوز 10 حيث يوجد حقل نصي، ولكنها الآن تستفيد من التصميم الحديث المُحسَّن للاستخدام مع لوحات المفاتيح التي تعمل باللمس، كما توضح مايكروسوفت.