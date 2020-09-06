ون بلس تخطط لإطلاق OnePlus 8T في أكتوبر

اتبعت شركة ون بلس (OnePlus) الصينية إستراتيجية إصدار اثنين من الهواتف الرائدة على مدار السنوات الأربع الماضية، وستستمر الشركة في فعل الشيء نفسه هذا العام مع (OnePlus 8T).

ويحمل هذا الجهاز الاسم الرمزي (Kebab)، وقد ظهرت معلومات أن (OnePlus 8T) يتميز بشاشة (AMOLED) بقياس 6.55 إنشات – مثل (OnePlus 8) العادي تمامًا – لكن بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويؤدي استخدام معدل التحديث 120 هرتز إلى جعل (OnePlus 8T) يتماشى مع (OnePlus 8 Pro) في هذا الصدد بالذات، وسيحتوي الهاتف على وضعين للاختيار من بينها – 60 هرتز و 120 هرتز – مع اختيار الأخير كخيار افتراضي.

وأكدت المعلومات أن الهاتف القادم يحتوي على كاميرا خلفية رباعية، مع عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي جهاز (OnePlus 8) العادي على كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وفيما تحتوي كاميرا (OnePlus 8T) على عدسة الزاوية العريضة نفسها لهاتف (OnePlus 8)، لكنها تقدم عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل.

وبالرغم من أن الهاتف القادم يحتوي على عدسة بدقة 48 ميجابكسل أيضًا، إلا أنه يستخدم مستشعر تصوير أحدث من شأنه تقديم صور أفضل.

وتُعد المواصفات الأخرى أكثر قابلية للتنبؤ، حيث يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح (+Snapdragon 865)، ويقدم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 128 جيجابايت من التخزين، ولن يكون هناك أي تغييرات كبرى في التصميم بالمقارنة مع (OnePlus 8) العادي.

ويعمل الجهاز القادم بواسطة واجهة المستخدم (OxygenOS 11) المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، وكان (OnePlus 7T) من أوئل الهواتف العاملة بنظام أندرويد 10 العام الماضي، لذلك من المنطقي أن ترغب ون بلس في الاستمرار بفعل الشيء نفسه هذه المرة مع (OnePlus 8T).

وتخطط ون بلس للكشف عن الجهاز الجديد بحلول نهاية الشهر أو في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ويتوافق المخطط الزمني مع ما رأيناه العام الماضي مع (OnePlus 7T)، الذي ظهر لأول مرة في 29 سبتمبر.

وبالرغم من أنه لا يبدو أنه تحديث ضخم بالمقارنة مع (OnePlus 8)، إلا أن (OnePlus 8T) قد يصبح واحدًا من أفضل هواتف أندرويد في النصف الأخير من عام 2020.