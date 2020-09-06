هل سيتم الإعلان عن iPhone 12 الأسبوع المقبل؟

عادة ما يكون التنبؤ بموعد وصول أجهزة آيفون الجديدة أمرًا سهلاً للغاية، ولكن الأمر ليس كذلك في عام 2020 مع هاتف iPhone 12 ويبدو أننا سننتظر وقتًا أطول من المعتاد، وقد ظهر دليل آخر على التأخير.

وفقًا لرويترز، قال مورد شرائح (Apple Broadcom) إن زيادة شحنات المكونات ستمتد حتى نهاية عام 2020، أي إلى بعد ثلاثة أشهر من وقت إطلاق iPhone 12 المعتاد، وهذا يشير إلى حد كبير إلى تأخير إطلاق الهاتف.

تعتبر شركة (Broadcom) مسؤولة بشكل أساسي عن شرائح الواي فاي والبلوتوث الموجودة داخل هواتف آبل، ولم تذكر شركة (Broadcom) شركة آبل بالاسم، لكن الأمر لا يتطلب الكثير من العمل البوليسي لمعرفة ذلك.

في وقت سابق من هذا العام، قال مورد الإلكترونيات إن منتجًا رئيسيًا من عميل كبير للهواتف المحمولة في أمريكا الشمالية سيتم إطلاقه في وقت متأخر عن وقت إطلاقه المعتاد – ومرة ​​أخرى من المحتمل جدًا أن يكون هاتف iPhone 12 المرتقب.

إذن متى سيظهر iPhone 12 بالضبط؟ في المعتاد، نقول الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ورغم أن ذلك يبدو بعيد الاحتمال الآن، فقد أشارت الشائعات إلى أن شركة آبل قد تعلن عن الهاتف الأسبوع المقبل، حتى لو لم يكن متاحًا للبيع لفترة من الوقت.

اقترحت شركة (Tipsters) أن نهاية سبتمبر هو التاريخ الأكثر احتمالا للإعلان عن الهاتف، حيث سيتم طرح بعض الهواتف على الأقل للبيع في أكتوبر، ويبدو أن طرز iPhone 12 المختلفة قد تبدأ في الشحن في نقاط ومواعيد مختلفة.

كما قال أحد المصادر الأكثر موثوقية في الأعمال إن طرازي آيفون 12 ماكس بحجم 5.4 بوصة و مقاس 6.1 سيصلان أولاً، كما ستصل نسخة برو مقاس 6.1 بوصة و(Pro Max) بحجم 6.7 بوصة في وقت لاحق.

مع كل الغموض الذي يكتنف هذه التواريخ، من المحتمل ألا تكون آبل متأكدة من موعد كشف النقاب عن iPhone 12. حيث تشير إحدى الشائعات الأحدث والموثوقة إلى أن 12 أكتوبر هو يوم الإطلاق الكبير للجهاز، وأن شركة آبل ستعلن عن جهاز آيباد جديد وساعة (Apple Watch) جديدة الأسبوع المقبل.