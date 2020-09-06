بعد أن أصبحت معظم طرز الهواتف الذكية لا تتضمن مقبس سماعة الرأس التقليدي، أصبحت سماعات البلوتوث ضرورية للغاية أكثر من أي وقت مضى، ولكن لهذه السماعات نصيبها من الأعطال والمشاكل التي تظهر فجأة، مما يتطلب منك البحث عن إصلاحها أولًا قبل التفكير في شراء سماعات جديدة بديلة.

إليك 3 من أبرز مشاكل الأداء في سماعات البلوتوث وكيفية إصلاحها:

1- مشكلة فشل إقران سماعات البلوتوث بالهاتف:

إذا لم تتمكن من توصيل سماعات البلوتوث بهاتف على الإطلاق، فلا يزال بإمكانك حل هذه المشكلة، بشرط ألا تكون السماعات معطوبة بالكامل، للقيام بذلك راجع الإرشادات التالية:

تحقق من دليل التشغيل: يمكن لمعظم المستخدمين إقران سماعات البلوتوث بهواتفهم بسهولة بدون أن تواجههم أي مشكلة، ولكن إذا واجهت مشكلة عدم ظهور السماعات الجديدة في هاتفك، فقد تحتاج إلى قراءة دليل التشغيل المرفق للحصول على إرشادات حول كيفية توصيلها بهاتفك.

افصل الأجهزة الأخرى: في بعض الهواتف الذكية قد تواجه مشكلة في سماع الصوت بجودة عالية إذا كان الهاتف متصلاً بأجهزة بلوتوث أخرى في الوقت نفسه، مثل: الساعة الذكية، لذا حاول فصل الأجهزة الأخرى أو إيقاف تشغيلها.

تأكد من توافق كلا الجهازين: مثل معظم التقنيات، مرت تقنية البلوتوث بالعديد من التحسينات على مر السنين، وبينما يجب أن يكون الهاتف الذي يدعم تقنية Bluetooth 5.0 قادرًا على الاتصال بمعظم الأجهزة، ولكن بعض سماعات البلوتوث الحديثة قد لا تتصل بالهواتف أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة القديمة جدًا، لذا تحقق من إصدارات البلوتوث المدعومة على كلا الجهازين وتأكد من توافقها مع بعضها البعض.

2- مشكلة عدم وضوح الصوت أو تقطعه:

إذا كنت قادرًا على إقران سماعات البلوتوث بهاتفك، ولكن لا زلت تواجه مشاكل، مثل: ضعف جودة الصوت أو تقطعه، فقد يكون ذلك مشكلة في الاتصال اللاسلكي، لإصلاح ذلك اتبع الإرشادات التالية:

تحقق من جودة الصوت من المصدر: تأكد أولًا من أن جودة الصوت في تطبيق الموسيقى أو خدمة البث غير مفعلة بمعدل بت منخفض، كما يجب عليك التأكد من أن اتصال شبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف جيدة.

إلغاء اقتران السماعات وإعادة تشغيل الهاتف: قم بإلغاء اقتران السماعات بهاتفك ثم أعد تشغيل هاتفك مرة أخرى، وقم بإقران السماعات من جديد.

قم بإقران السماعات بشكل صحيح: لا تدعم معظم سماعات الأذن اللاسلكية ميزة الاستماع بسماعة أذن واحدة فقط، لذا إذا قمت بإقران كل من سمّاعات الأذن اللاسلكية ووضعت واحدة فقط في جيبك، فستتسبب في حدوث اتصال سيئ بينهما، وقد تواجه تقطعًا ومن ثم يجب عليك التحقق من الدليل المرفق لمعرفة كيفية الاستماع بسماعة أذن واحدة.

3- مشكلة خروج الصوت من سماعة أذن واحدة فقط:

معظم سماعات البلوتوث الحديثة أصبحت تواجه مشكلة جديدة وهي خروج الصوت من سماعة واحدة فقط بالرغم من إقرانها بشكل صحيح، لحل هذه المشكلة، يمكنك إعادة تعيين إعدادات البلوتوث في هاتفك، من خلال الخطوات التالية:

في هاتف آيفون:

افتح تطبيق (الإعدادات) في الهاتف.

اضغط على خيار (عام) General ثم اختر (إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (إعادة تعيين إعدادات الشبكة) Reset Network Settings.

سيقوم النظام بمسح جميع أجهزة البلوتوث والواي فاي المحفوظة.

في هاتف أندرويد: