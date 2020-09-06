مايكروسوفت توقف دعم فلاش بحلول يناير 2021

قدمت شركة مايكروسوفت مزيدًا من التفاصيل حول كيفية إيقاف دعم الفلاش في متصفحها للويب إيدج لتتوافق مع خطط شركة أدوبي، من ضمنها بعض الاستثناءات البارزة.

وقالت عملاقة البرمجيات: إنها ستنهي دعم الفلاش في متصفحاتها للويب بحلول شهر يناير 2021، مؤكدة إعلانًا منسقًا تم إصداره مع آبل وأدوبي وفيسبوك وجوجل وموزيلا في شهر يوليو 2017.

وكما هو متوقع، سيتم تعطيل الفلاش افتراضيًا في متصفح إيدج اعتبارًا من شهر ديسمبر 2020، وسيتم حظر إصدارات فلاش التي تم إصدارها قبل شهر يونيو 2020 تمامًا.

ولن يحصل الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار السابق من (Chromium) من إيدج و (Internet Explorer 11) أيضًا على تحديثات أمان فلاش من مايكروسوفت.

وإذا كنت لا تريد استخدام فلاش قبل انتهاء دعمه الرسمي، فسيكون لديك أيضًا حق الوصول إلى أداة تزيل فلاش باعتبارها إحدى مكونات ويندوز.

وستكون هذه الأداة متاحة هذا الخريف، وستظهر في تحديث ويندوز في أوائل عام 2020، وسيكون تحديثًا موصى به بعد بضعة أشهر.

وحذرت مايكروسوفت من أن هذا سيكون تحديثًا دائمًا لنظام ويندوز، ولن يكون هناك أي تراجع.

ومن المفترض أن تزيل مايكروسوفت الموارد القابلة للتنزيل المتعلقة بفلاش من جميع منصات التنزيل الخاصة بها بمجرد وصول فلاش إلى نهاية دعمه.

واعتبارًا من صيف 2021، ستزيل مايكروسوفت أطر عمل المطور المتعلقة ببرنامج فلاش وسياسات المجموعة وواجهات المستخدم من متصفح إيدج القديم و (Internet Explorer 11) من خلال التحديثات التراكمية عبر إصدارات ويندوز المتعددة.

وسيظل لدى عملاء الشركات الذين يحتاجون إلى فلاش خيارات، حيث ستسمح الشركة لمتصفح إيدج بتشغيل فلاش كمكون إضافي من خلال وضع (Internet Explorer).

وليس لدى عملاقة البرمجيات الكثير من الخيارات بشأن نهاية الدعم في عام 2020، حيث تزيل شركة جوجل دعم فلاش من (Chromium)، المحرك الأساسي للإصدار الحالي من (Edge)، في الوفت نفسه تقريبًا.

وأوضحت شركة أدوبي أنها ستطلب من الأشخاص إلغاء تثبيت فلاش قبل حدوث هذا التغيير، وقالت الشركة: إنها لن تحدث مشغل الفلاش وتوزيعه بعد 31 ديسمبر 2020.

وتم اتخاذ القرار بسبب تناقص عدد الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون مشغل الفلاش، وبسبب التقنية المفتوحة الأكثر أمانًا، مثل (HTML5) و (WebGL) و (WebAssembly).